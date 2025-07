La grande veglia di preghiera in Vaticano per il Giubileo dei Giovani 2025 con il cardinale Zuppi: il videomessaggio di Pizzaballa e lo "sforzo" di pace

DA GAZA LA PREGHIERA PER LA PACE GLOBALE: PIZZABALLA E ZUPPI GUIDANO LA VEGLIA DEI GIOVANI

Con negli occhi e nel cuore ancora il messaggio di speranza dato da Papa Leone XIV nel primo saluto al Giubileo dei Giovani 2025, ragazzi e pellegrini da ogni parte del mondo si apprestano a vivere un’alta giornata molto intensa per le testimonianze e la veglia di preghiera prevista per questo pomeriggio in Piazza San Pietro. Una preghiera per la pace, per quella pace cristiana che è il dono essenziale del Signore alla fraternità umana globale: il tutto con un’ospite d’eccezione che dal teatro di guerra al momento più drammatico al mondo – nella Striscia di Gaza – lancerà il messaggio di pace in video per l’intera terra.

È con il Patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, che i giovani cattolici potranno pregare assieme per la pace non solo in Terra Santa ma in ogni altro tremendo teatro di guerra: poco prima della Professione di Fede che sarà presieduta dal cardinale Zuppi, Presidente CEI, dagli schermi di Piazza San Piero verrà diffuso il videomessaggio dell’autorità cattolica in Medio Oriente.

Dalle anticipazioni emerse dalla stessa Conferenza Episcopale Italiana, il Card. Pizzaballa invita tutti i ragazzi a farsi sempre più «operatori di pace», capaci di testimoniare ed ascoltare «il Risorto nel suo indicare “la pace sia con voi”». Per il Patriarca latino di Gerusalemme – di recente in visita nella comunità di Gaza dopo l’orrendo attacco dell’IDF alla chiesa della Sacra Famiglia – la pace invocata dal Signore non è un augurio ma una reale «vita vissuta e sperimentata».

Per il cardinale italiano, prima Custode di Terra Santa e ora responsabile del Patriarcato latino, dal Medio Oriente al resto del mondo è purtroppo pieno di persone che vivono quotidianamente la sfiducia e l’odio per quanto di malvagio vedono davanti loro: «eppure, sono altrettante le persone che sono ancora capaci di mettersi in gioco per fare qualcosa per l’altro». La fiducia nel prossimo, la fede in un bene che si impone con libertà e passione, attrae ancora persone che non si arrendono ad uno scenario internazionale desolante, «e puntano sul “noi-insieme” e non sul “io e nessun altro”».

LA GRANDE ATTESA PER LA VEGLIA CON PAPA LEONE XIV: IL MESSAGGIO DI SPERANZA

Il futuro della Terra Santa è quello di una speranza che resiste davanti ad ogni sopruso, violenza e guerra: è molta la gratitudine del cardinale Pizzaballa, come spiega nel videomessaggio in arrivo questa sera in Piazza San Pietro, per gli sforzi della CEI nel sostenere e aiutare la comunità cattolica (e non solo) nella Striscia di Gaza. La speranza, oltre al lavoro comune per riaffermare la fratellanza contro ogni odio, «è che la guerra finisca per poter riprendere i pellegrinaggi verso Gerusalemme».

La veglia di preghiera per la pace, preparata da Papa Leone XIV e dai responsabili del Giubileo dei Giovani 2025, vedrà il momento comune tra il Card. Zuppi e il Card. Pizzaballa più o meno attorno alle ore 19, e sarà preceduto dalle 15.30 in poi ad una serie di eventi organizzati dalla CEI per la grande attesa delle prossime veglie con il Santo Padre.

Da un approfondimento sulla figura di San Pietro (con le letture dell’attore Giorgio Pasotti) a momenti di musica sinfonica e canzoni, con anche testimonianze di giovani cattolici “rinati” in luoghi e comunità molto travagliate. L’intero evento oggi 31 luglio 2025 sarà seguibile con la diretta video streaming e tv su Tv2000 e Play2000, l’emittente dei vescovi italiani, a partire dalle 15.30 e fino alle ore 20.

«Siate luce e speranza di fraternità, il nostro grido sia sempre più per la vera pace di Cristo nel mondo»: con questo messaggio nel cuore dopo l’invito di Papa Leone XIV all’inizio del Giubileo dei Giovani 2025, i ragazzi e le ragazze assiepati a Roma da ormai una settimana attendono gli ultimi grandi appuntamenti dell’evento. A Tor Vergata sabato la grande veglia con il Pontefice, a 25 anni dalla storica testimonianza di migliaia di giovani con Papa Giovanni Paolo II, mentre domenica 3 agosto si terrà la Santa Messa di chiusura del grande Giubileo dei Giovani.