La grande Veglia di Preghiera del Giubileo dei Giovani 2025: la diretta video streaming con Papa Leone XIV a Tor Vergata, 25 anni dopo Wojtyla

LA VEGLIA DI PREGHIERA E IL RICHIAMO ALLA SPERANZA DI PACE: COSA SUCCEDE OGGI A TOR VERGATA

Un milione di ragazzi che 25 anni dopo “ritornano” ad “occupare” la spianata di Tor Vergata per il Giubileo dei Giovani 2025: da San Giovanni Paolo II a Papa Leone XIV, la grande Veglia di Preghiera in programma questa sera è il punto più alto della settimana dedicata ai giovani cattolici giunti a Roma da ogni parte del mondo.

SCUOLA/ Giovani smarriti in cerca di speranza, tre risposte “tutte da vivere”

Oggi 2 agosto 2025 a Veglia di Preghiera con Papa Leone XIV, domani mattina 3 agosto la Santa Messa di chiusura dell’evento centrale dell’intero Anno Santo dedicato alla speranza: da quell’augurio di essere sempre «portatori di speranza e testimoni del Vangelo» giunta ormai una settimana fa in Piazza San Pietro, i giovani hanno vissuto giornate di preghiere testimonianze ed esperienze che “conducono” a questa due giorni.

Veglia di preghiera Giubileo dei Giovani 2025/ Diretta video CEI: Card. Zuppi e videomessaggio di Pizzaballa

Dalle ore 15 alle 20 è prevista una lunga fase di intrattenimento sotto il palco e la Vela di Calatrava nella maxi area prossima all’Università di Tor Vergata: le testimonianze e le preghiere preparano poi la grande Veglia con Papa Leone XIV tra le ore 20.30 e le 21.30. È previsto poi il pernottamento con sacco a pelo direttamente nello spiazzo di Torino Vergata, esattamente come avvenuto 25 anni fa davanti ad un San Giovanni Paolo II commosso nel vedersi davanti quella “spianata” di giovani ancora folgorati dalla fede cattolica.

Domani mattina infatti alle ore 9.30 è prevista la Santa Messa sempre con Papa Prevost per chiudere il Giubileo dei Giovani 2025, dando appuntamento alla prossima Giornata Mondiale della Gioventù (a Seul in Corea del Sud nel 2027): oltre al milione o quasi di ragazzi previsti a Tor Vergata per la Veglia di oggi e la Messa domani, è possibile sempre seguire da remoto il Giubileo dei Giovani 2025 con i canali ufficiali in diretta video streaming Vatican News (in particolare la pagina YouTube con link a fondo pagina, ndr) e i palinsesti tv su Rai 1 e Tv2000.

STORIA/ Suor Zdenka, fede e martirio delle carceri della Cecoslovacchia comunista

PROGRAMMA VEGLIA CON PAPA LEONE XIV: LA VIGILIA DELL’ULTIMO GIORNO DI GIUBILEO DEI GIOVANI 2025

In un tempo di guerra, violenza e continuo sopruso della dignità umana, l’occasione del Giubileo dei Giovani 2025 – ha spiegato Papa Leone XIV alla vigilia di questa grande Veglia di preghiera – è di far divenire sempre più questi ragazzi come autentici «segni di speranza nel mondo». Il messaggio di speranza e di pace che giungerà oggi e domani da Tor Vergata è tutt’altro che sconnesso con il momento storico in corso: «Camminiamo insieme con la nostra fede in Gesù Cristo, il nostro grido è volere la pace nel mondo».

Come ha spiegato anche il Presidente della CEI cardinale Zuppi nel presiedere la Veglia di preghiera in Piazza San Pietro lo scorso giovedì, essere operatori di pace significa difendere la vita in ogni istanza, dall’inizio alla fine, investendo sempre sulla «dignità e la cura». Nel mondo si combattono molte «inutili stragi», ma serve quanto prima «disarmare i cuori e le mani per guarire le cicatrici e impedire nuove guerre».

Nel videomessaggio ai giovani del Patriarca di Gerusalemme, Card. Pizzaballa, l’invito alla pace è come uno sguardo di fede che serve a trovare nella notte più oscura dei veri punti di luce: «tutto parla di morte e distruzione ma solo uno sguardo libero di vede può lenire le ferite e costruire insieme la pace di Cristo». La risposta dei ragazzi è stata concreta: 1 milione circa a Tor Vergata, di cui quasi 80mila italiani, in quegli stessi luoghi dove nel precedente Giubileo ordinario il Santo Padre Karol Wojtyla ebbe a dire che la fede è la «risposta dell’uomo ragionevole e libero alla parola del Dio vivente».

Qui la Santa Sede ha preparato un utile vademecum per tutti coloro che parteciperanno in presenza al grande Giubileo dei Giovani a Torino Vergata: dagli orari agli oggetti da poter portare, e quelli altamente sconsigiati/vietati. I collegamenti con i vari trasporti e il programma dettagliato di cosa avverrà dal mattino fino alla grande Santa Messa di domenica: per sapere tutto ma proprio tutto sulla due giorni di celebrazioni con Papa Leone XIV conservatevi il pdf sul vostro smartphone per convenienza.