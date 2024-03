VEGLIA PASQUA 2024, VIDEO DIRETTA MESSA SABATO SANTO/ Resurrezione di Gesù annunciata da Papa Francesco

Si terrà questa sera la Veglia di Pasqua 2024, celebrata come da rito e tradizione da Papa Francesco. Dopo la Via Crucis di ieri il Santo Padre ha liberato la mattinata da impegni, anche perchè lo stesso Pontefice sta attraversando un periodo non al 100% per via di alcuni problemi respiratori che lo attanagliano da un po’. Obiettivo, recuperare tutte le energie in vista della fatica di questa sera. Il Vaticano non ha rilasciato alcun bollettino medico sulle condizioni fisiche di Papa Francesco, ma ha comunque confermato che staserà ci sarà alla basilica di San Pietro per la messa che durerà non meno di due ore tenendo conto dei molteplici momenti simbolici, come ad esempio l’accensione del fuoco.

VEGLIA DI PASQUA 2024 SANTO SEPOLCRO A GERUSALEMME/ Video Terra Santa: “Gesù illumina la nostra vita"

Ieri sera Papa Francesco è stato l’assoluto protagonista, con le meditazioni scritte di proprio pugno, una novità assoluta. Fra i tanti messaggi anche quello rivolto alle donne: «Gesù chi ti segue fino alla fine lungo la via della croce? Non i potenti che ti aspettano sul Calvario, non gli spettatori che stanno lontano, ma le persone semplici, grandi ai tuoi occhi e piccole a quelli del mondo. Sono le donne a cui hai dato speranza: non hanno voce ma si fanno sentire. Aiutaci a riconoscere la grandezza delle donne, loro che a Pasqua sono state fedeli e vicine a te ,ma che ancora oggi vengono scartate subendo oltraggi e violenze». Ricordiamo che la diretta della Veglia di Pasqua 2024 scatterà alle ore 19:30 di questa sera. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Benedizione Urbi et Orbi S. Messa Pasqua 2023/ Papa Francesco: seguire la pace di Dio

VEGLIA PASQUA 2024, DIRETTA VIDEO MESSA SABATO SANTO/ PAPA FRANCESCO ANNUNCIA LA RESURREZIONE DI GESÙ

«Cristo è risorto, alleluia»: l’annuncio della Resurrezione di Gesù è il centro focale della Veglia di Pasqua 2024 nel Sabato Santo, la tradizionale Santa Messa nella Notte Santa in cui termina il Triduo pasquale e viene dato l’annuncio della vittoria eterna del Bene sul male e sul peccato. Come da tradizione nella Settimana Santa, Papa Francesco celebra la Veglia pasquale con una Santa Messa alle ore 19.30 nella Cappella Papale della Basilica di San Pietro: la Chiesa così annuncia al mondo la venuta del Signore risorto nella carne e nello spirito, vittorioso sulla morte e in grado di liberare l’intera umanità.

Indulgenza plenaria Pasqua 2023: cos’è/ Come ottenerla dopo benedizione Urbi et Orbi

Dopo aver presenziato ai riti del Giovedì Santo e della Via Crucis ieri, Papa Francesco torna a celebrare la Santa Messa per la Veglia di Pasqua 2024 in Basilica di San Pietro con diretta tv su su Rai 1 e Tv2000: è disponibile come sempre anche il collegamento web con la diretta video streaming della Veglia pasquale sul canale YouTube di Vatican News. Come già detto, è nella Santa Messa della Notte santa in cui si annuncia al mondo la Resurrezione di Gesù ma non è l’unico momento per la Chiesa: domani infatti è attesa la Celebrazione della Pasqua con il messaggio e la benedizione alla città e al mondo (Urbi et Orbi). Con oggi Sabato Santo “termina” però la Passione e morte di Gesù in Croce e si preannuncia la vera chiave di volta dell’intera umanità: «oggi, fratello, sorella, la forza di Pasqua invita a rotolare via i massi della delusione e della sfiducia; il Signore, esperto nel ribaltare le pietre tombali del peccato e della paura, vuole illuminare la tua memoria santa, il tuo ricordo più bello, rendere attuale quel primo incontro con Lui», racconta Papa Francesco nella Veglia 2023.

L’OMELIA DI PAPA FRANCESCO PER LA VEGLIA DI PASQUA 2023: “GESÙ È RISORTO E LE DONNE AL SEPOLCRO NON RESTANO PARALIZZATE”

Fu un’omelia intensa quella tenuta lo scorso anno da Papa Francesco per la Veglia di Pasqua 2024: uscito appena una settimana prima dal ricovero in ospedale, il Santo Padre volle lo stesso presenziare a tutti i riti della Settimana Santa, situazione non molto lontana da quanto avvenuto quest’anno. L’affaticamento fisico e le difficoltà respiratorie obbligano ad un costante monitoraggio la salute di Papa Francesco anche se, come ribadito di recente dallo stesso Vaticano, non vi sono gravi situazioni al momento da impedirgli l’agenda fitta delle celebrazioni di Pasqua.

Nell’omelia del 2023 si concentrò sulla testimonianza delle donne che accorsero al Sepolcro non rimanendo però paralizzate e “ferme” dal vederlo vuoto: «Avanzano incerte, smarrite, con il cuore lacerato dal dolore per quella morte che ha portato via l’Amato. Ma, giungendo presso quel luogo e vedendo la tomba vuota, invertono la rotta, cambiano strada; abbandonano il sepolcro e corrono ad annunciare ai discepoli un percorso nuovo: Gesù è risorto e li attende in Galilea. Nella vita di queste donne è avvenuta la Pasqua, che significa passaggio». In attesa della riflessione in arrivo questa sera con la Veglia di Pasqua 2024, ancora nell’omelia di un anno fa tutta la centralità del messaggio cristiano venne ribadita con forza da un Papa anziano ma tutt’altro che “dimesso”: «Ecco allora che cosa fa la Pasqua del Signore: ci spinge ad andare avanti, a uscire dal senso di sconfitta, a rotolare via la pietra dei sepolcri in cui spesso confiniamo la speranza, a guardare con fiducia al futuro, perché Cristo è risorto e ha cambiato la direzione della storia; ma, per fare questo, la Pasqua del Signore ci riporta al nostro passato di grazia, ci fa riandare in Galilea, là dov’è iniziata la nostra storia d’amore con Gesù, dove è stata la prima chiamata».

RITI DEL SABATO SANTO DI PASQUA 2024: LA TRADIZIONE DELLA VEGLIA NELLA NOTTE SANTA

Come ogni anno la Chiesa ci fa rivivere gesti, parole e preghiere che accompagnarono la vita terrena di Gesù più di due millenni fa: dopo l’Ultima Cena, la Lavanda dei Piedi, la Passione con morte in croce nella dolorosa Via Crucis, la morte e il silenzio della tomba, ecco che questa sera Papa Francesco si appresta ad annunciare la vittoria sulla morte di Colui che è venuto nel mondo proprio per poterlo salvare. Tra i tanti riti che accompagnano la Veglia di Pasqua, la tradizione liturgica prevede subito all’inizio la benedizione del fuoco nuovo nell’atrio della Basilica di San Pietro in Vaticano: a seguire, l’ingresso in processione dentro la culla della cristianità con il cero pasquale e il canto dell’Exsultet.

Papa Francesco procederà poi con la Liturgia della Parola, quella Battesimale e infine quella Eucaristica concelebrata, come di norma, con Patriarchi, Cardinali, Arcivescovi e Vescovi. Tornando alla Liturgia della Parola, la Santa Sede prevede 7 letture, 8 salmi dell’Antico Testamento, un’epistola di San Paolo Apostolo e il Vangelo in cui si annuncia la Resurrezione di Gesù. Al termine di tutte le letture, Papa Francesco terrà la sua omelia sulla Pasqua seguita dalla Liturgia Battesimale dove verranno battezzati diversi catecumeni. Per finire, la benedizione finale seguirà l’eucaristia ripresa dopo la “pausa” di due giorni dovuta alla memoria per la morte di Cristo in croce.

GUARDA QUI LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA MESSA DI PAPA FRANCESCO PER LA VEGLIA DI PASQUA 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA