Veleni e bugie/ Su Rai 2 il film con John Schneider (oggi, 11 giugno)

Veleni e bugie, un giallo di genere drammatico, andrà in onda su Rai 2 alle ore 15.45 di oggi 11 giugno. Il film è diretto da Mark Jean e nel cast si annoverano gli attori protagonisti ovvero Shenae Grimes-Beech e John Schneider. Si tratta di un thriller familiare ideato per il piccolo schermo di coproduzione Usa-Canada. Basato sul romanzo della scrittrice Sandra Brown, in origine il film si chiamava Sandra Brown’s White Hot. Le riprese sono avvenute tra San Francisco e la Louisiana dove è ambientata la vicenda raccontata. Si tratta del tipico film pomeridiano, dedicato ad un pubblico di solito femminile alla ricerca del relax del dopo pranzo quindi di qualcosa di poco impegnativo e scorrevole.

Veleni e bugie, la trama

Soffermiamoci sulla trama di Veleni e bugie. Protagonista del film è Sayre Hoyle, una donna che, per inseguire la carriera, si trasferisce dalla Lousiana dove era nata a San Francisco. Ben presto il successo arriva e la donna diviene un anteriore designer di prestigio. Un giorno però Sayre viene a conoscenza della morte del fratello e decide di tornare in Louisiana per un ultimo saluto. Qui spera di riallacciare anche i rapporti con il padre, da sempre contrariato alle idee di carriera della figlia.

Nella sua permanenza in patria la donna incontra l’avvocato Beck Merchant il quale rimane colpito da lei. Sayre viene a sapere che il fratello è morto accidentalmente per un colpo di pistola partito all’improvviso, ma non crede a questa realtà e incomincia a guardarsi intorno notando che effettivamente c’è qualcosa che non torna. Dietro la tragica scomparsa del fratello si nascondono segreti e bugie che l’intera famiglia nasconde, compreso il padre. Anche le forze dell’ordine locali mettono i bastoni tra le ruote alla ricerca di verità di Sayre così la donna inizia ad essere minacciata. La verità nessuno vuole che venga a galla.

