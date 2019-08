VELVET COLLECTION 2/ Anticipazioni del 6 agosto 2019, Rai 1: la seconda stagione

VELVET COLLECTION 2, ANTICIPAZIONI DEL 6 AGOSTO 2019: LA FICTION

Velvet Collection 2 sbarca nella prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 6 agosto 3019, a distanza di solo un anno dal debutto del primo capitolo. Verrà trasmesso in prima Tv assoluta il primo episodio, dal titolo “Una richiesta particolare“. Ancora una volta il cast potrà contare su tutti i personaggi principali incontrati in precedenza, a partire da Megan Montaner e Marta Hazas. La prima in un ruolo secondario rispetto all’antica rivale, ancora al centro della scena grazie al suo personaggio di Clara. Saranno presenti inoltre Asier Etxeandia, che abbiamo conosciuto nei panni di Raul de la Riva, oltre a Adrian Lastra per il ruolo di Pedro e Diego Martin per quello di Enrique. Al loro fianco Llorenc Gonzalez per il personaggio di Jonas e Marta Torné per quello di Paloma, oltre a Ignacio Montes nei panni di Manolito e Paula Usero in quelli di Ines. Presenti all’appello anche Sergio, interpretato da Fernando Guallar, e Mateo che conosciamo già grazie all’attore Javier Rey. Nella prima stagione abbiamo lasciato i personaggi alle prese con un super cattivo inaspettato, ma alla fine Clara e i suoi collaboratori sono riusciti ad impedire che la galleria potesse finire nelle mani sbagliate. Anche in questo caso dovranno fare i conti con un altro cattivone, questa volta un console iraniano che avrà il volto di Andres Velencoso, un modello e attore conosciuto anche in quanto ex fidanzato di Kylie Minogue. Il suo personaggio sarà quello di Omar Ahmadi, che farà di tutto per mettere i bastoni fra le ruote a Clara e tutti gli altri. Nei suoi piani oscuri c’è ovviamente il desiderio di fermare la nuova sfilata di moda, ma Velencoso non sarà l’unica new entry. Si unisce infatti Daniel Muriel che conosceremo nei panni di Antonio Godino, uomo di fiducia di Godò ed al corrente di tutti i suoi segreti.

Fra i ritorni inaspettati invece troviamo Cristina, interpretata nella serie originale dall’attrice Manuela Velasco. Come sottolineato dalla co-creatrice Gema R. Neira, al centro della trama ci sarà anche il vestito di Farah Diba, una delle donne più potenti dell’Iran. L’Imperatrice infatti ha chiesto proprio alla galleria di realizzare il vestito che intende indossa per l’incoronazione e sappiamo bene come lo staff andrà nel pallone, ma anche che tutti si assicureranno che Clara possa riscuotere un nuovo successo. Anzi questo darà modo al personaggio della Hazas di rendere ancora più personale il testimone ricevuto in precedenza da Ana Ribera, spingendola ad avvicinarsi a quel mondo regale così distante dal proprio. Non mancheranno nemmeno le tracce secondarie, con un particolare focus sul rapporto fra la protagonista e Mateo, ancora tutto da definire in forte crisi nonostante il matrimonio.

VELVET COLLECTION 2, ANTICIPAZIONI DEL 6 AGOSTO 2019

EPISODIO 1, “UNA RICHIESTA PARTICOLARE” – Il console iraniano Omar raggiunge la Spagna per chiedere a Clara e il suo staff di realizzare una sfilata a porte chiuse. L’Imperatrice ha intenzione infatti di visionare di persona tutti i migliori abiti della collezione, in previsione di acquistare l’abito perfetto per il giorno della propria incoronazione. Intanto, Mateo ha già ultimato l’esperienza a Londra ed è pronto a chiarire quanto possa ancora recuperare della sua relazione con Clara. Il matrimonio fra i due infatti non va bene e sembra che Mateo stia tenendo in considerazione anche la possibilità di annullare le nozze. Se non riuscirà infatti a recuperare il legame con Clara, dovrà allontanarsi da lei in via definitiva. Anche Raoul non versa in buone condizioni, anche se lo stilista è colpito dal punto di vista fisico. Ormai si trova in ospedale da un mese e mezzo e le sue condizioni sono sempre più gravi. Il medico sceglierà di fare un’operazione delicata con l’obbiettivo di salvarlo: ci riuscirà?



