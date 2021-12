Vende cd ‘pirata’ di Eric Clapton: chitarrista le fa causa/ 55enne costretta a pagare

Eric Clapton ha vinto una causa contro una signora che aveva messo in vendita online a 10 euro, un cd piratato dello stesso chitarrista 76enne. Come riportato da Radiofreccia.it, una donna tedesca ha provato a mettere in vendita sul noto sito di aste online, Ebay, un cd musicale del musicista britannico, ma è andata decisamente male, visto che la stessa venditrice sarà ora costretta a pagare migliaia di euro di spese legali.

Dopo le sue posizioni “particolari” contro il covid, torna quindi a far discutere Eric Clapton, ma questa volta per un argomento a lui più attinente come appunto la musica. A scovare la notizia è stata la Bild, noto quotidiano tedesco, che ha spiegato come l’artista abbia deciso di citare in tribunale una vedova tedesca di 55 anni, originaria di Dusseldorf, per aver appunto messo in vendita un cd “pirata” di Clapton.

CD PIRATA DI ERIC CLAPTON ONLINE: CHITARRISTA LE FA CAUSA E VINCE. 55ENNE TEDESCA…

Si tratta di un disco bootleg chiamato “Live In USA”, registrato in maniera illegalte, che era stato acquistato dal defunto marito della signora 30 anni prima, e che la stessa voleva vendere per portare a casa qualche spicciolo. A far andare su tutte le furie il chitarrista del Regno Unito è stato il fatto che il cd fosse stato appunto registrato illegalmente, di conseguenza ha fatto causa alla donna e alla fine il giudice ha accolto l’esposto di Clapton, decidendo in suo favore.

Non sono state invece accolte le ragioni della donna, che ha spiegato di non essere stata lei ad aver acquistato direttamente il cd, ne tanto meno di sapere cosa contenesse. Alla fine la 55enne tedesca sarà costretta a pagare 3.500 euro di spese legali, e nel caso in cui la stessa decidesse di mettere comunque in vendita il disco, a quel punto rischierebbe fino a 350mila euro di multa, o una pena fino a sei mesi di carcere. L’avvocato della tedesca ha fatto sapere che faranno ricorso.

