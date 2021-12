Vende kit per auto-infettarsi col covid: arrestato/ Due flaconi e un tampone rapido

Un uomo originario dei Paesi Bassi è stato arrestato con l’accusa di aver messo in vendita online dei kit per prendere il covid. In poche parole si trattava di flaconi contenente un liquido per autocontagiarsi con il coronavirus, e poter ottenere di conseguenza, dopo la guarigione, il green pass. Un escamotage folle messo in vendita con il solo scopo di acquisire il lasciapassare ma raggirando la vaccinazione, e proprio per questo le autorità sono intervenute, fermando l’autore di tale azione spropositata.

Come scrive il portale Open, il sito su cui era stato messo in vendita questo kit si chiama jaikwilcorona.nl, un sito olandese, e le autorità locali, una volta scoperto, lo hanno bloccato, oscurandolo. I kit costavano 33.50 euro l’uno, e contenevano appunto dei flaconi con all’interno dei liquidi per poter prendere il covid. Annesso, quasi come un “omaggio”, un test rapido per verificare se realmente si fosse rimasti contagiati o meno. Tutti coloro che hanno acquistato queste “soluzioni” si sarebbero quindi potuti infettare liberamente, con tanto di promessa del venditore di prendere il virus in tutte le sue varianti, così come riportato dal quotidiano olandese De Telegraaf.

VENDE KIT PER AUTO INFETTARSI COL COVID: ARRESTATO POI RILASCIATO MA…

Come detto sopra, lo scopo principale dell’auto infezione via “kit covid” era appunto quello di ottenere il green pass, evitando così le misure di restrizione anti contagio che sono state istituite, con accese proteste olandese, dal primo ministro Mark Rutte. Una volta che l’individuo è stato arrestato, questi è stato interrogato e successivamente rilasciato dalla polizia olandese.

Lo stesso è però accusato di frode, di conseguenza potrebbe rischiare un processo se le accuse venissero confermate. Gli inquirenti della Fiod, l’agenzia del governo olandese responsabile delle indagini sui reati finanziari, e altri esperti, hanno comunque fatto sapere che non rilasceranno altre informazioni sul caso sino a che non saranno emersi tutti i dettagli, a cominciare dal numero di kit venduti, gli acquirenti, e cosa si nasconde nei liquidi venduti.

