Vendere casa con superbonus in corso/ Lo strano enigma dell’ADE: quando si può fare? (13 luglio 2023)

Vendere casa con superbonus in corso in teoria, sarebbe legittimo. Ma come un italiano è già abituato, anche in questo caso dovrà prepararsi psicologicamente perché la procedura sembra tanto semplice quanto enigmatica.

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) del 6 agosto 2020, ha dato il via libera per poter vendere un immobile che ha avuto degli interventi relativi al superbonus, ma anche nel caso in cui essi siano già in corso. E allora, qual è il problema sulla possibile vendita?

Superbonus 110 aumento prezzi/ Ecco le condizioni per poterne beneficiare (12 luglio 2023)

Vendere casa con superbonus in corso: quando ci sono dei rischi

Chi vuol vendere casa con superbonus in corso o anche se il bonus edilizio sia terminato, potrebbe farlo senza alcun problema. Quello che l’Agenzia delle Entrate non permette, è quando la compravendita potrebbe configurarsi come un’attività di impresa.

SPY FINANZA/ Le somiglianze imbarazzanti tra l'Italia di oggi e quella del 2011

Dunque da un lato il Decreto del 6 agosto 2020 ci invita a rispettare le condizioni primarie per ottenere il Superbonus 110, tenendo in considerazione che una possibile vendita dell’immobile con bonus in corso o agevolazione già usufruita al 100% è realizzabile senza compromettere il benefit ottenuto.

Dall’altro lato, l’Agenzia delle Entrate ci tiene a precisare che questa vendita immediata potrebbe configurarsi in un’attività di impresa, dal momento che l’agevolazione edilizia del 110% farebbe aumentare il valore dell’immobile assoggettato ai lavori edili.

SPY FINANZA/ Il "risveglio" della Germania con un brutto spoiler per l'Italia

L’Ade specifica che si può considerare attività di impresa anche un singolo affare, senza però mai esporsi esplicitamente o far riferimento ai bonus edilizi. In una nota l’ente governativo fa sapere: “in considerazione della sua rilevanza economica e delle operazioni che il suo svolgimento comporta”.

Si giunge alla conclusione che vendere casa con superbonus in corso o con l’agevolazione edilizia già terminata, è possibile a meno che non si configuri attività d’impresa o un affare per trarre profitto. In quel caso il contribuente sarà soggetto a plusvalenze classificabili come redditi di impresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA