Un cittadino italiano che intende vendere una casa ereditata dev’essere consapevole degli adempimenti burocratici che la normativa italiana impone, oltre che le regole sulla plusvalenza che si potrebbe generare dall’operazione immobiliare.

Meglio dunque informarsi anticipatamente sulle operazioni fiscali, burocratiche e legali prima di ritrovarsi nei guai e dover pagare un esborso o nei casi peggiori delle sanzioni significative. Per poter comprovare l’eredità è indispensabile dover farne richiesta esplicita, che si suddivide in tacita ed espressa, a sua volta da annotare nel registro immobiliare.

Borse studio Università INPS/ Bonus pari a 2.000€: come e chi può ottenerlo

Come vendere una casa ereditata secondo la Legge

Prima di vendere una casa ereditata è bene conoscere anticipatamente i tempi massimi per inviare la successione, che ammonta a 12 mesi. Superato tale arco temporale il rischio è di incorrere a delle multe salate con conseguente aumento degli interessi.

Dopo aver inviato il documento di successione è obbligatorio registrare i dati dell’unità immobiliare al catasto, adempimento fiscale che va onorato – all’Agenzia delle Entrate – entro i trenta giorni.

Assegno Unico 2025/ Termine scaduto, come recuperare gli arretrati (4 marzo)

Grazie all’agevolazione della riforma di successione è possibile accelerare le pratiche, a patto che vengano pagate le tasse necessarie, quali: catastali, ipotecarie e naturalmente quelle post decesso del proprietario della casa, la cui percentuale di aliquota dipende dal grado di parentela.

Per la vendita prima dei cinque anni di un immobile riscosso tramite eredità è bene sapere dell’onore della cosiddetta plusvalenza, salvo che la casa sia stata adibita come prima abitazione (anche se il diritto è stato acquisito dai familiari del venditore).

Per versare l’eventuale plusvalenza, calcolata sul 26%, è possibile pagarla all’atto di vendita (al momento della sottoscrizione davanti al notaio) oppure in fase di dichiarazione dei redditi.

Rottamazione quater scadenza/ Pochi giorni per pagare, poi "riammissione" (4 marzo 2025)

Nel caso in cui la proprietà godesse di più proprietari, con quote comproprietaria, tutti i “soci” hanno il diritto di prelazione, ovvero in caso di vendita ricevere una parte.

Al fine di evitare complicazioni future è necessario accertarsi della presenza di assicurazioni obbligatorie, eventuali vincoli ipotecari e richiedere l’aiuto di un notaio con sottoscrizione degli atti.