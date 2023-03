Vendere casa in Italia/ Un disastro: gli italiani preferiscono l’affitto, perché?

Vendere casa in Italia è diventato un vero e proprio incubo. I compratori scarseggiano, la crisi economica sale (a pari passo dell’inflazione), e sempre più italiani decidono di fuggire via dal Bel Paese o chi resta, piuttosto che comprare un immobile preferisce continuare a pagare le rate dell’affitto.

Se osservassimo le basi di economia e finanze, potremmo dire senza timore e problemi, che l’affitto è un canone con soldi “morti“, questo significa che quell’ammontare non è stato investito, ma soltanto finito nelle tasche di qualcun altro. Ma è anche vero che comprar casa non è semplice, e allora, cosa succede?

Vendere casa in Italia: mercato immobiliare a rischio

Vendere casa in Italia è diventato complesso. Molti anni fa molta più gente preferiva investire nel mattone, complici i tassi di interesse molto bassi (anche all’1%, contro i quasi 4% di oggi), e la situazione lavorativa migliore rispetto a quella di oggigiorno.

Eppure, l’evoluzione tecnologica e i cambiamenti del mondo del lavoro, sembrerebbero non aver dato i frutti e i risultati tanto attesi. Il precariato e l’incertezza economica, ha fatto nascere nuove paure, facendo credere al popolo italiano, che acquistare casa equivale ad indebitarsi per trent’anni.

Innanzitutto, chi vende casa dovrà farlo in modo adeguato, calcolando i parametri dell’Agenzia delle Entrate, analizzando il settore immobiliare del momento, e non essere fuori mercato rispetto al valore reale dell’appartamento.

Chi compra invece, può farlo in ottica di “investimento a lungo termine”. Avendo un immobile di proprietà, è possibile farci ciò che si vuole, ad esempio metterlo in affitto (data l’elevata domanda del momento), e poter riscuotere una parte di denaro che consentirà di affittare una casa (per viverci), a costo quasi o completamente zero.

Quindi chi vorrà vendere casa in Italia, potrebbe trovarsi – almeno in questo periodo – in forte difficoltà. La situazione potrebbe capovolgersi nel momento in cui si riducono i tassi di interesse, il precariato diminuisce e l’inflazione comincerà anch’essa a calare.











