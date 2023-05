Vendere su Etsy senza partita IVA/ Come farlo senza eludere il Fisco italiano

È possibile vendere su Etsy senza partita IVA a patto che si rispettino le regole dettate dal Fisco italiano. L’e-commerce consente di poter commercializzare prodotti vintage e artigianali, semplicemente scattando delle foto, inserendo un testo sull’annuncio e attendere che si venga contattati da potenziali clienti.

Talvolta è indispensabile aprire partita IVA indipendentemente dall’incasso registrato. Sul web vi sono delle nozioni scorrette che spesso compromettono la regolarità fiscale dei soggetti. Ad esempio, è un uso comune suggerire di “aprire P.IVA solo se superi 5 mila euro all’anno“. È una frase vera per metà, visto che va contestualizzata la situazione.

Vendere su Etsy senza partita IVA: a quali condizioni?

Per rispondere alla domanda se è possibile vendere su Etsy senza partita IVA, dobbiamo dire “dipende“. Al di là degli incassi, quello che conta è la continuità. Se si svolge una vendita costante (anche con un guadagno inferiore ai 5 mila euro annui imposti dalla Legge), la partita IVA dovrà essere aperta obbligatoriamente.

La Legge – per farla semplice – permette di non aprire P.IVA e svolgere dei lavori occasionali, soltanto quando il guadagno è realmente sporadico e sotto i 5 mila euro annui. Nel caso in cui (per fare un esempio pratico), un cittadino voglia pubblicare e vendere costantemente i suoi oggetti su Etsy, si configurerà a tutti gli effetti come attività professionale.

La responsabilità fiscale si amplia se prendiamo in considerazione non solo l’aspetto economico, ma la continuità dell’attività. Si configurerebbe come obbligo di P.IVA, anche il caso di un soggetto che pubblica quotidianamente fotografie di oggetti sul marketplace (anche senza aver guadagnato un solo euro).

Piattaforme come Etsy, non servono per eludere il fisco, ma per dare l’occasione di poter vendere – sia chiaro – sporadicamente, qualche oggetto che non serve più, ricavando qualche spicciolo (e non creando un vero e proprio business), che ci faccia vendere su Etsy senza partita IVA.

