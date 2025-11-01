Per la Cassazione vendere su Vinted è impresa se si verificano delle operazioni in grande quantità.

Sono tanti gli italiani che si chiedono se vendere su Vinted è impresa oppure no. Di fatto a far la differenza, dichiara così l’ente di ricerca degli italiani, Eurispes, sono il numero di compravendite generate da qualunque piattaforma online (da Subito a Ebay).

Che si tratti di Vinted, Ebay o Wallopop, quel che conta per applicare delle tasse da pagare è la quantità di oggetti venduti e soprattutto la frequenza (così come specifica la Cassazione in alcune sentenze inerenti al settore). Per l’istituto di ricerca sarebbe fintroppo semplice evitare il fisco configurandosi come “venditore occasionale“.

Bonus ristrutturazione 2026/ Italiani all'estero sfavoriti: incentivi bassi

Vendere su Vinted è sempre “impresa”?

Vendere su Vinted è impresa qualora le vendite generate siano tante e soprattutto piuttosto frequenti. Il discorso è stato affrontato nella sentenza del 21 marzo di quest’anno, il cui fisco chiedeva ai giudici di valutare l’operato di un contribuente che sulla piattaforma online lituana aveva effettuato più di 1.600 transazioni.

Risparmiare sulla rottamazione delle multe locali: come fare, le regole

Numeri che difficilmente fanno credere ad un’attività saltuaria, e a tal proposito l’amministrazione fiscale chiedeva di inquadrarlo come un lavoro imprenditoriale piuttosto che “vendite occasionali”. In tal senso si parlerebbe di “redditi d’impresa” e non “diversi“.

Il fisco trova irrilevante la mancata struttura di un’azienda (il cittadino vendeva come un privato, senza dipendenti), e soprattutto a fronte di un numero così ingente di transazioni.

L’accordo con le autorità fiscali

Eurispes ricorda che le piattaforme di vendita online hanno degli accordi con le autorità fiscali. Periodicamente le stesse devono dichiarare i dati (riportando anche il nominativo) di chi vende e avvertire qualora venisse superato il limite di 1.000€ di ricavi e almeno 5 vendite nello stesso anno.

Costi patente di guida/ Da novembre rincari su tutto: quanto ci vorrà?

Le web tax vengono regolamentate dalla direttiva europea nota come “DAC7“. La stessa impone ai siti (indifferentemente dalla loro natura), di comunicare con il fisco, che a sua volta trasferirà le informazioni ricevute alla Commissione Europea.

Seguiranno poi – in base alle vendite generate – dei controlli fiscali per accertarsi che il presunto venditore occasionale e privato, non stia vendendo così frequentemente da far supporre un’attività di impresa.

In quel caso dovrebbe assolvere le tasse imposte ai commercianti indipendenti, così da non sfuggire al fisco e alla sua tassazione.