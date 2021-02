Vendetta di Malgioglio su Signorini, topo al GF VIP/ Video: lui furioso “Vaffanc*lo!”

Caos in diretta al Grande Fratello Vip. Cristiano Malgioglio scatena prima il terrore poi la furia in diretta del conduttore Alfonso Signorini. Nel mezzo della trasmissione, Malgioglio ha deciso di giocare all’amico un brutto scherzo per vendicarsi dei baffi strappati nella scorsa puntata. Così, a sua totale insaputa, ha piazzato un topo telecomandato dietro di lui, facendolo arrivare poi tra i suoi piedi. Stando allo scherzo, alcune donne in studio hanno iniziato ad urlare, spaventando il conduttore che, una volta visto il topo, ha iniziato a correre all’impazzata, lasciando lo studio. Convinto si trattasse di un topo vero, Signorini ha iniziato a chiedere agli autori di mandare la pubblicità: “Sto male!” ha ammesso.

Alfonso Signorini furioso in studio per lo scherzo di Malgioglio

Gli ospiti in studio, divertiti, hanno allora cercato di tranquillizzare il conduttore, facendogli capire che si trattava di un topo finto. Solo dopo un po’ Signorini ha compreso lo scherzo ma ha comunque reagito male. Infuriato, il conduttore ha invitato tutti a riprendere il proprio posto, Malgioglio compreso. “Io non so come ho fatto, perché io ho il terrore delle mucche e dei topo quindi questi scherzi non si fanno!” ha ammesso subito dopo, facendo intendere di aver mantenuto con grande difficoltà la calma dopo quello che ha definito uno scherzo per niente bello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biccy.it (@biccy.it)





