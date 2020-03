Vendetta finale/ Video, su Rai 2 il film con Vince Vaughn (oggi, 26 marzo)

Vendetta finale va in onda su Rai 2 per la prima serata oggi, giovedì 26 marzo, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di un film televisivo realizzato negli Stati Uniti d’America nel 2000 e distribuito con titolo originale South of heaven west of Hell. La regia di questa pellicola è stata affidata a Dwight Yoakam il quale oltre ad aver collaborato alla stesura del soggetto della natura e anche il principale protagonista insieme a Vince Vaughn, Billy Bob Thornton, Bridget Fonda, Peter Fonda, Paul Reubens, Bud Cort e Michael Jeter.

Vendetta finale, la trama del film

Ecco la trama di Vendetta finale. Ci troviamo nei primi anni del novecento in una cittadina di nome Tucson nello stato del Texas. La vita da queste parti corre è abbastanza tranquilla anche se non mancano le occasioni in cui criminali di diverso genere sfruttano occasioni estemporanee per poter mettere a segno colpi e furti di varia tipologia. In questa cittadina vive uno sceriffo di nome Casey il quale sa fare in maniera ottimale il proprio lavoro riuscendo comunque a tenere sotto controllo la tranquillità e le varie attività lavorative. Se da un lato lo sceriffo è contento del lavoro che sta portando avanti dall’altro è sempre costantemente deluso per quello che è accaduto ad una donna di cui è da sempre innamorato ma con la quale non è riuscito a instaurare un rapporto duraturo del tempo.

Nella piccola cittadina intanto si stanno avvicinando le festività natalizie e come ogni anno tutti i residenti iniziano a prepararsi al meglio con addobbi di vario genere e acquistando generi alimentari che purtroppo poi verranno consumati in interminabili banchetti che si consumeranno insieme ai propri familiari. Tuttavia la vigilia delle feste di Natale per lo sceriffo sarà tutt’altro che dolce.

Nel suo ufficio infatti riceve una comunicazione piuttosto allarmante secondo la quale in una vicina cittadina posta dopo il deserto, c’è stato un attacco da parte di alcuni criminali che letteralmente stanno dettando legge per cui si richiede l’immediato supporto di tutte le forze dell’ordine presenti nelle vicinanze. Lo sceriffo è doppiamente allarmato in quanto la cittadina in questione è quella in cui è andata a vivere la sua adorata donna di cui è ancora perdutamente innamorato. Deciso a fare il proprio dovere e soprattutto a salvare la vita della propria amata lo sceriffo si mette in sella al proprio cavallo e con tanto di armi inizia nel proprio speranzoso viaggio attraversando il deserto per poter affrontare in prima linea i malviventi e quindi portare in salvo la sua amata. Questa sua esigenza è dettata anche dal fatto di voler rimediare ad un errore che lui stesso ha commesso nella gestione del rapporto con la donna. Riuscirà a salvare la sua amata e soprattutto saprà ricucire con lei un rapporto d’amore?

Video, il trailer di Vendetta finale





© RIPRODUZIONE RISERVATA