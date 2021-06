Vendetta: Una storia d’amore/ Video, su Rete 4 il film con Nicolas Cage (20 giugno)

Vendetta: Una storia d’amore, film con la regia di Johnny Martin

Vendetta: Una storia d’amore va in onda oggi, domenica 20 giugno, a partire dalle 21,30 su Rete 4. Si tratta di un film americano del 2017. Il regista è Johnny Martin, gli interpreti principali sono: Nicolas Cage, Anna Hutchinson, Talitha Bateman, Don Johnson, Deborah Kara Unger. Il genere è un mix tra l’azione, il drammatico, il thriller. Aspra è stata la polemica legata alla traduzione del titolo in italiano che fa pensare a un film d’amore anche se in realtà non c’è traccia di storie o situazioni sentimentali a giustificarlo. Sicuramente la scelta di marketing si è rivelata controproducente con un’ampia fetta che si è avvicinata al film non trovando quello che cercava e magari se n’è persa un’altra invece che avrebbe potuto seguire il film ed è stata tradita proprio dal titolo.

Vendetta: Una storia d’amore, la trama

Il racconto di Vendetta: Una storia d’amore ha come protagonista la giovane vedova Teena che vive con sua figlia di dodici anni. La sera del 4 luglio di rientro da una festa vengono aggredite da 4 balordi del posto. La donna viene stuprata e la ragazzina cade a terra traumatizzata. Nel momento in cui si riprende dallo shock, Bethie ( il nome della figlia) riesce ad avere la forza di correre in cerca d’aiuto. La fortuna vuole che si imbatta nell’agente di polizia reduce della Guerra del Golfo John. La donna viene ricoverata in ospedale in stato di coma, mentre i quattro malviventi grazie all’identificazione di Bethie vengono arrestati e rilasciati quasi subito su cauzione, in attesa del processo.

Due degli aggressori appartengono alla famiglia di uno dei più temuti avvocati del posto che è solito utilizzare dei metodi discutibili per raggiungere i suoi obbiettivi. Il suo subdolo scopo è quello di trasformare i carnefici in vittime, tentando di convincere la giuria che si trattava di un gioco di seduzione di Teena terminato in malo modo. Tutto ciò affinché i quattro balordi possano scontare una pena minore. Il poliziotto John, che ha preso molto a cuore la situazione, intuisce che per la giovane mamma sarà difficile vincere la causa e quindi decide di ricorrere ai suoi vecchi metodi per far ottenere giustizia a Teena e alla figlia.

Video, il trailer del film "Vendetta: una storia d'amore"





