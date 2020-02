Vendetta: una storia d’amore/ Video, su Rete 4 il film con Nicolas Cage (23 febbraio)

Vendetta: una storia d’amore va in onda oggi, 23 febbraio, dalle 21:25 su Rete 4. Risalente all’anno 2017, codesto lungometraggio vede Nicolas Cage districarsi nella doppia veste di produttore ed attore principale. Nel corso della sua carriera, iniziata nell’ormai lontano 1982, sono state oltre ottanta le pellicole al quale egli ha partecipato. Da Cotton Club a Stress da Vampiro, da Passioni in Comune a Tempo di Uccidere, da Il Bacio della Morte fino ad arrivare a The Rock, il suo successo gli è valso, all’età di soli 32 anni, la vittoria del Premio Oscar come Miglior Attore per via della parte ottenuta in Via da Las Vegas. Esponente femminile di Vendetta: una storia d’amore è Anna Hutchison, attrice di origine neozelandese. La bella trentaquattrenne deve la propria già sbocciata celebrità alle interpretazioni offerte all’interno di diverse fortunate serie televisive, tra cui Spartacus. Le musiche di cui si contraddistingue la pellicola drammatica sono state personalmente curate da Frederik Wiedmann, compositore tedesco classe 1981.

Vendetta: una storia d’amore, la trama del film

Vendetta: una storia d’amore narra le vicende di John Droomor, professione investigatore. Recandosi in un locale nel tentativo di evadere seppur momentaneamente dai problemi che lo affliggono, egli si imbatte in una ragazza di nome Teena, presente nel bar in compagnia di sua figlia. Diversi giorni dopo, in concomitanza con i festeggiamenti del 4 luglio, entrambi prenderanno parte ad una festa dalla quale torneranno nelle proprie case decidendo di imboccare una stradina isolata ed immersa in un bosco sterminato. Nel giro di qualche minuto, per la ragazza tale tratto di strada assumerà le sembianze di quello che potrebbe essere definito un tormento. Ella infatti diventerà vittima di violenza sessuale perpetrata da un gruppo si soggetti. La piccola, dopo aver suo malgrado assistito a tutto, corre verso la strada principale riuscendo ad attirare l’attenzione di un’auto che si accinge a passare. Autista del veicolo è proprio John Droomor, il quale condurrà la donna agonizzante in ospedale. Superato il coma, quest’ultima ricorderà i connotato degli stupratori. La causa legale che nascerà dalla vicenda diverrà emblema dell’inefficienza del sistema e della disonestà del difensore degli uomini, il quale riuscirà a farli scagionare. A questo punto, è lo stesso investigatore a vestire gli indumenti del giustiziere, provando a sopperire alle mancanze di cui è purtroppo affetta la legge.

Video, il trailer di Vendetta: una storia d’amore





