Vendetta una storia d’amore/ Video, su Rete 4 il film con Nicolas Cage (3 giugno)

Vendetta una storia d’amore va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, mercoledì 3 giugno, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2017 negli Stati Uniti d’America dalla Saturn films con e-distribuzione vestita in Italia dalla FilmRise. La regia di questa pellicola è stata affidata a Johnny Martin con soggetto e sceneggiatura scritta da John Mankiewicz. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Frederik Wiedmann, il ruolo di direttore della fotografia stato affidato a David Stragmeister mentre nel cast sono presenti tra gli altri Nicolas Cage, Anna Hutchison, Talitha Bateman, Deborah Kara Unger, Don Johnson e Charlene Tilton.

Vendetta una storia d’amore, la trama del film

Ecco la trama di Vendetta una storia d’amore. Ci troviamo nei pressi di una cittadina canadese dopo una festa. Una giovane madre rimasta vedova insieme alla propria figlia di 12 anni sta facendo il rientro a casa dopo aver lungamente festeggiato. Purtroppo per loro il rientro si dimostrerà traumatico in quanto le due donne vengono assalite nel buio da quattro balordi e dopo aver picchiato la ragazzina ne approfittano della madre stuprandola. Alla fine della violenza, la donna si ritrova per strada completamente priva di sensi mentre la figlia dodicenne riesce a trovare la forza per mettersi in cerca di aiuto imbattendosi in un agente di polizia che ha nel proprio passato anche la partecipazione di alcuni azioni di guerra. L’agente darà subito aiuto alla donna permettendo di ricevere il soccorso medico necessario con tanto di operazione chirurgica.

Dopo aver messo in salvo la donna si occupa della ragazzina ed in particolar modo grazie alla sua ricostruzione dei fatti e soprattutto ad un preciso identikit, il poliziotto riesce ad individuare i colpevoli. Dopo essere stati arrestati i quattro però tornano immediatamente in libertà grazie al pagamento della cauzione in attesa che si consuma il necessario processo.

Le cose però si mettono male in quanto le famiglie dei quattro assalitori essendo piuttosto ricche e potenti, si rivolgono ad un ottimo avvocato il quale ha quale principale obiettivo quello di far passare la situazione in maniera differente ossia parlando di tentativo di seduzione da parte della donna che poi sarebbe finito male.

Il poliziotto ben sapendo come vanno le cose in queste situazioni decide quindi di farsi giustizia da sé utilizzando vecchi metodi che lui ha potuto apprendere durante gli anni trascorsi in guerra. Il poliziotto inoltre, avendo visto nascere nei confronti della vittima un sentimento di amore, decide di mettere in in essere una vera e propria vendetta personale che possa far pagare lungamente i responsabili del crimine commessi anche dal punto di vista psicologico nei confronti di una dodicenne.

