Vendita Milan/ Blue Sky attacca Elliot e la Corte Usa gli dà ragione

Un giudice degli Stati Uniti ha autorizzato un socio di minoranza Blue Sky Financial partners che possiede il 4,3% del Milan ad accedere ad alcuni documenti che concernono un’azione legale volta impedire a Elliot investiment management di completare la vendita del Milan per 1,2 miliardi di euro.

Milan: dubbi del socio Blu Sky erano fondati?

La concessione è stata fatta a Blue Sky Financial partners da parte di un giudice che ha riconosciuto che i dubbi del socio di minoranza fossero fondati. Il socio di minoranza ha accusato Elliot di aver violato i propri diritti facendo accordi a porte chiuse così da finalizzare il passaggio di proprietà del club alla società di investimento statunitense Red Bird Capital partner.

Il giudice ha stabilito che il socio di minoranza ha tutte le qualità per poter accedere alla documentazione e che questa richiesta non è assolutamente intrusiva oppure onerosa per il socio di maggioranza. In questo modo Blue Sky potrebbe ottenere i documenti per avviare azioni giudiziarie in Lussemburgo, bloccare la vendita oppure ottenere un risarcimento.

Milan: Red Bird non ha voluto mostrare i documenti?

Dal canto suo Red Bird ha detto che il socio di minoranza Blue Sky non si sarebbe dovuto preoccupare di nulla perché avrebbe ricevuto tutto ciò che è dovuto, ma da parte di Blue Sky non si è riusciti ad ottenere nessun tipo di commento da parte degli uffici legali.

Elliott ha rilevato il Milan nel 2018 dichiarando di voler mantenere una quota di minoranza nei posti nel consiglio di amministrazione. Le parti vogliono completare la cessione entro settembre a Red Bird che è anche investitore di Fenway Sports Group società che controlla il Boston Red sox e il Liverpool.

