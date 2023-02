Vendite online/ La nuova direttiva UE che traccia qualsiasi importo per il Fisco

Gli importi di almeno 2 mila euro provenienti dalle vendite online, dovranno per Legge, esser tracciati e trasmessi all’Agenzia delle Entrate. La nuova diretta dell’Unione Europea, è stata approvata in consiglio dei ministri, con un decreto legislativo che cambierà il modo di far approcciare il Fisco alle attività digitali.

Qualsiasi essa sia la piattaforma: Vinted, Ebay, Amazon e tutto ciò che concerne alle vendite online, sarà tracciato minuziosamente e i dati dei venditori, (importi incassati inclusi), dovranno esser trasmessi all’Agenzia delle Entrate o all’autorità fiscale competente, della sede di residenza del venditore online.

Vendite online: come funziona la nuova direttiva europea

All’interno del dossier della DAC 7, è stato reso noto che le vendite online dovranno esser dichiarate a patto che si percepisca un importo equivalente a minimo due mila euro. Una soluzione a detta dell’Unione Europea, che dovrà garantire un’entrata in più all’erario di tutti i Paesi membri.

Il gettito fiscale stimato dalla Commissione europea, ammonterebbe a 30 miliardi di euro (per tutti i paesi europei). I servizi online che dovranno dichiarare i loro profitti, riguardano:

La locazione di immobili (sia commerciali che residenziali, quindi per piattaforme come AirBnb);

(sia commerciali che residenziali, quindi per piattaforme come AirBnb); Vendita di spazi di parcheggio ;

di ; Servizi personali ;

; Vendita di beni ;

; Noleggio (qualsiasi veicolo adibito al trasporto).

La normativa europea, modifica ed integra delle condizioni in più, che vanno a specificare tutti i dati che devono esser trasmessi al gestore della piattaforma di e-commerce o in cui si vendono/producono contenuti digitali.

Vendite online: gli obblighi del venditore

Per le vendite online, gli obblighi del venditore sono quelli di trasmettere i propri dati personali al gestore della piattaforma. Se trattasi di persona fisica: nome, cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale o ipotetico Nif, numero di P.IVA e data di nascita.

Se è una persona giuridica: ragione sociale, indirizzo legale, Nif (che indichi lo stato membro di rilascio), numero di P.IVA, Paesi in cui opera la vendita digitale e lo stabile organizzativo.











