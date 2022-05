Venerdì 13 fra sfortuna e paura/ Le origini di uno dei giorni più temuti all’anno

E’ venerdì 13 e come da tradizione sono molti coloro che da una decina di ore a questa parte stanno facendo gli scongiuri. Si dice infatti che il quinto giorno della settimana, associato al numero 13 sul calendario, porti sfortuna, di conseguenza, per i più superstiziosi sarebbe meglio evitare ad esempio fare colloqui, tentare una scommessa, o semplicemente uscire di casa, in questa giornata.

Madonna di Fatima, oggi 13 maggio/ Pastorelli, apparizioni e il Mistero in 3 Segreti

In Italia il giorno tipico della sfi*a è venerdì 17, mentre il venerdì 13 è più anglosassone, ma da qualche anno a questa parte anche nel nostro Paese questa giornata di sfortuna risulta molto essere sentita. Ma da cosa deriva questo timore nei confronti del venerdì 13? Diverse le origini, ad esempio in Spagna è il martedì 13 a spaventare, mentre negli Stati Uniti basta solamente il numero, appunto il “13”, ritenuto sfortunato, la cosiddetta triscaidecafobia. Le origini di questo timore risalgono al diciottesimo secolo, quando si pensava che gruppi composti da 13 persone non fossero di buon auspicio.

Monitoraggio Iss: Rt 0.96/ Incidenza Covid a 458: calo ricoveri 12,6% e terapie 3,4%

VENERDI’ 13, LE ORIGINI DI QUESTA GIORNATA RITENUTA SFORTUNATA: ALCUNI FATTI ACCADUTI IN PASSATO

Ma il venerdì è considerato da sempre un giorno nefasto, soprattutto nella tradizione cristiana, in quanto la crocifissione di Gesù Cristo avvenne proprio nel quinto giorno della settimana, e sempre a venerdì sarebbero collegati altri eventi terribili come la cacciata dall’Eden e il Diluvio universale.

Inoltre, era venerdì 13 ottobre del 1307 quando re Filippo il Bello fece arrestare tutti i Templari in Francia, consegnandoli all’inquisizione. Per quanto riguarda il 13, invece, l’ultima cena di Gesù contava 13 commensali al tavolo, e il tredicesimo invitato, come ben si sa, era Giuda, che poi avrebbe tradito il Signore. C’è inoltre un’altra tradizione che racconta di come il 12 sia molto fortunato, di conseguenza il numero successivo è carico di sfortuna. Ad alimentare infine in epoca moderna la paura verso questa accoppiata, la saga cinematografica Venerdì 13, Friday the 13th, iniziata negli anni ’80 e proseguita fino ai giorni nostri, in cui un killer di fatto invincibile con la famosa maschera sinistra di Jason Voorhees, continua a dare vita a massacri, ammazzando a più non posso.

Stella Morris, moglie e avvocato Julian Assange/ “Se estradato rischia 175 anni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA