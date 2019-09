Venerdì 13, giorno più sfortunato dell’anno/ Perché? Loki, Caino, i templari…

Oggi è venerdì 13 e in America rappresenta un connubio che porta ad identificarlo come il giorno più sfortunato dell’anno. Se infatti in Italia, e in generale nel mondo europeo, è il 17 il numero da evitare come la peste, oltre oceano temono invece il 13. Di qua dell’oceano abbiamo imparato a conoscerlo soprattutto per la serie horror, appunto “Venerdì 13”, nata negli anni ’80 e ’90 poi protrattasi fino ai giorni nostri, dove Jason Voorhees terrorizzava in ogni modo i teenager americani, ma quali sono i reali motivi che hanno spinto gli americani a considerare il tredici come un numero sfigato? Svariate le origini, a cominciare dal fatto che nella cultura norrena, Loki viene rappresentato proprio con il 13, e Loki, oltre ad essere un famoso personaggio Marvel, è considerato il dio dell’inganno, del caos, dell’ambiguità.

VENERDÌ 13, GIORNO PIÙ SFORTUNATO DELL’ANNO

Negatività che ritroviamo associata al 13 anche nella tradizione cristiana, tenendo conto che quel numero è infatti associato a Caino, il tredicesimo apostolo nonché il traditore di Gesù Cristo. Per quanto riguarda il venerdì come giorno in se, invece, è noto il detto “Di Venere e di Marte non si sposa, non si parte, né si dà principio all’arte”, ovvero, che durante il secondo e il quinto giorno della settimana non bisogna fare determinate cose, a cominciare appunto dai matrimoni e i viaggi. Difficile dare una spiegazione logica a tutto ciò, ma anche in questo caso può venirci in aiuto la religione cristiana, visto che Gesù è morto proprio di venerdì, dopo essere stato crocifisso (per risorgere di domenica, tradizionalmente il giorno di Pasqua). L’evento comunque più significativo e che probabilmente ha segnato per sempre il venerdì 13, è stato quanto accaduto nell’ottobre del 1307, proprio il tredicesimo giorno del mese, il quinto giorno della settimana, in cui tutti i templari vennero arrestati da Filippo IV re di Francia.

