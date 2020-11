Venerdì 13 nel 2020/ È il giorno più sfortunato di sempre? Fra pandemia e lockdown…

E’ venerdì 13 novembre 2020 e nella tradizione, soprattutto quella anglosassone, il numero 13 associato al quinto giorno della settimana, rappresenta sfortuna e sventura. Superstizioni, leggende, tradizioni o solo dicerie, fatto sta che mai come quest’anno questo giorno viene visto come ricco di negatività. Del resto il 2020 è considerato all’unanimità come l’anno peggiore dai tempi della seconda guerra mondiale, causa l’epidemia di coronavirus che ha condizionato tutti i mesi di questo anno che volge alla conclusione, scoppiando a gennaio in Cina, per poi arrivare poche settimane dopo in Europa, quindi nel resto del mondo. Se poi si prende in considerazione la situazione attuale, quella esattamente di oggi venerdì 13 novembre 2020, non vi è davvero modo per sorridere. L’Italia sta vivendo una sorta di mini secondo lockdown, con numerose regioni considerate zone rosse per via dei contagi, dove non si può andare a scuola, uscire di casa e andare a trovare parenti e amici; numerosi negozi e locali sono chiusi, i bar e i ristoranti fanno solo asporto e delivery: dobbiamo aggiungere altro?

VENERDÌ 13 NEL 2020: FRA TRADIZIONE, LEGGENDA E RELIGIONE…

Nel corso di quest’anno il venerdì 13 odierno è il secondo, e giunge, “casualmente”, dopo un altro venerdì 13 decisamente sfortunato, quello dello scorso mese di marzo, altro periodo di lockdown davvero duro. Giusto per non farci mancare nulla, nel corso del 2020 abbiamo avuto anche tre venerdì 17, l’ultimo a luglio, ed è stato un anno bisestile, quindi funesto: ecco perchè sono in molti quelli che non vedono l’ora che questo periodaccio finisca e che giunga il 2021, l’anno in cui dovrebbe essere disponibile per tutti il tanto atteso e desiderato vaccino anti-covid che potrebbe riportare la vita ad un anno fa, alla normalità. Al di là degli eventi nefasti di questo 2020, come mai venerdì 13 è considerato un giorno di sfortuna? Diverse sono le origini del “mito” a cominciare dal fatto che nella mitologia nordica il 13 corrisponde a Loki, il dio dell’inganno. Secondo lo storico Diodoro Siculo, invece, il re Filippo II di Macedonia, padre di Alessandro Magno, venne ucciso nel primo secolo avanti cristo dalla sua guardia del corpo dopo che aveva fatto costruire una sua statua accanto a quella delle 12 intoccabili divinità dell’Olimpo. Come dimenticarsi poi delle letture sacre, con Giuda tredicesimo apostolo, Cristo crocifisso di venerdì, Adamo ed Eva cacciati dall’Eden di venerdì, e molto altro ancora: chissà che anche i più scettici, dopo aver letto queste poche righe, non si stiano ricredendo…



© RIPRODUZIONE RISERVATA