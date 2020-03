Venerdì 13 porta sfortuna?/ Tra Coronavirus e anno bisestile, largo ai superstiziosi

Venerdì 13: ci risiamo, anche oggi in tanti hanno dato ascolto al proprio spirito superstizioso scontrandosi con una serie di presunti segnali che invitano a fare attenzione e soprattutto a far in modo di evitare la sfortuna. Questo venerdì 17 che va a coincidere con il mese di marzo, lo si ritrova in piena pandemia Coronavirus ma anche in un anno bisestile che, come ben sanno gli scettici, non sempre coincide con l’arrivo di buone notizie. La quarantena tuttavia ha portato gli italiani a star chiusi in casa, quindi cosa potrebbe accadere di così terribile? Intanto ripercorriamo la storia di questa giornata legata al numero 13. Se, infatti, per molti italiani il giorno da segnare in nero sul calendario è “venerdì 17”, per gli anglosassoni vale lo stesso per “venerdì 13”, in quanto associano questo numero ad una grande sfortuna. Ma come mai? Questo numero ha una valenza negativa che deriverebbe dal numero di partecipanti all’Ultima cena. Non è un caso se ne deriva la tendenza ad evitare banchetti di tredici persone (in tempo di quarantena comunque impensabili).

VENERDÌ 13 PORTA SFORTUNA? TRA LEGGENDE E SUPERSTIZIONE

Le leggende che ruotano attorno alla valenza negativa del giorno venerdì 13 e soprattutto del numero che lo compone, come spiega DireGiovani, è legata al 1307, quando Filippo il Bello diede ordine di sterminare i cavalieri templari al fine di impadronirsi delle loro ricchezze. Nella Cabala questo è il numero associato alla morte, al punto da comparire anche nella relativa e sinistra carta dei Tarocchi, raffigurante uno scheletro armato di falce, spesso presagio non di morte intesa in modo letterale bensì di cambiamenti (e non è detto che debbano necessariamente essere negativi). Oggi tuttavia, in un momento in cui la scaramanzia trova campo libero, si può tentare di combattere la negatività con un po’ di allegria, ricordando ad esempio il film Venerdì 13 che proprio nel 2020 compie i suoi primi 40 anni. In una serata come questa in cui tutti noi siamo invitati a restare in casa, cosa c’è di meglio se non la visione del cult horror noto in tutto il mondo?

