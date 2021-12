Venerdì 17/ Una superstizione italiana: perché si crede che porti sfortuna

In Italia i più superstiziosi evitano di fissare impegni importanti per venerdì 17 (come cade oggi, venerdì 17 dicembre 2021) in quanto nella tradizione comune esso è ritenuto un giorno sfortunato. Non tutti, però, sanno da dove ha origine questa credenza. Le interpretazioni in realtà sono diverse, in quanto provenienti da culture variegate: da quella latina a quella greca. Ci sono, tuttavia, alcune che smentiscono anche quanto appena detto, come quella ebraica, secondo cui in realtà la combinazione avrebbe un significato benefico e dunque non ci sarebbe di cui preoccuparsi.

Monitoraggio Iss, boom incidenza a 241/ Calo Rt a 1.13: 9,6% terapie, 12,1% ricoveri

Il venerdì 17, d’altronde, è infausto per lo più secondo gli italiani. Negli altri Paesi i giorni sfortunati più sentiti sono piuttosto quelli in cui ricorre il numero 13. Le teorie alla base però esistono in entrambi i casi ed hanno origini lontane. Nel Medioevo, innanzitutto, la scrittura del 17 in caratteri romani (XVII) veniva spesso confusa con il suo anagramma VIXI, che in latino significa “Vissi” e veniva scritto sulle lapidi (“Sono morto”). I pitagorici, invece, ripudiavano tale numero poiché in mezzo fra il 16 e il 18, due numeri considerati la pura rappresentazione dei quadrilateri 4×4 e 3×6, ovvero la perfezione. Anche sul giorno della settimana non ci sono grandi dubbi. Il venerdì nella tradizione cattolica è infatti considerato il giorno della morte di Gesù nonché quello del diluvio universale.

BUON NATALE 2021, FRASI D'AUGURI/ Citazioni musicali: Stevie Wonder, Celine Dion e...

Venerdì 17: teorie contraddittorie sulla sfortuna

Come abbiamo detto in precedenza, il venerdì 17, secondo alcune teorie, non sarebbe invece un giorno iellato. Di questa idea erano gli ebrei. Il suddetto numero deriva infatti dalla somma delle lettere ebraiche têt (9) + waw (6) + bêth (2). Queste, nella lettura, portano alla parola tôv, che vuol dire “buono, bene”. La cabala, che si basa proprio su queste interpretazioni, segue dunque tale linea.

Convincere i più superstiziosi del fatto che la data in questione non è destinata a portare con sé sventure, ad ogni modo, non è certamente semplice. Coloro che rimangono fermi su queste credenze, dunque, oggi, venerdì 17 dicembre, dovranno fare a meno di compiere passi importanti per la loro vita.

Terremoto oggi Catania M 2.4/ Ingv ultime notizie, scosse anche a Trento e Modena

© RIPRODUZIONE RISERVATA