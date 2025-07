Chi è Venerus, chi è il musicista che ha esordito a Londra quando aveva 18 anni? Poi il trasferimento a Roma dove ha continuato a far musica

Raccontandosi a “Esquire”, Venerus ha rivelato qualcosa in più su di sé e sulla sua musica. A partire dai suoi sogni. “Mi sento pronto per i grandi palchi – ha rivelato -. Li sognavo già da bambino, prima di immaginare che sarebbe diventato il mio lavoro”. Anche Sanremo, che nel 2024 lo ha visto ospite di Loredana Bertè nella serata delle cover, è un progetto concreto per il futuro: “Non è il mio habitat sicuramente ma ora credo di non averne più paura. Sono disposto a confrontarmi con questo palco”.

Chi è Venerus: nel 2021 la svolta con “Magica musica”

Originario di Milano, dove è nato nel 1992, l’artista Venerus, nome d’arte di Andrea Venerus, vanta una carriera molto ricca nonostante la giovane età. Il suo percorso nel mondo della musica è cominciato a 18 anni, quando si è trasferito a Londra per studiare musica. Rimanendo in città per cinque anni, Venerus ha avuto modo di mettersi in contatto con musicisti vari e stili diversi, perfezionando la sua idea di musica. Proprio nel Regno Unito, Venerus ha conosciuto un modo di fare musica “vibrante”. Dopo l’esperienza londinese, Venerus ha fatto le valigie per tornare in Italia, direzione Roma. Proprio nella capitale ha pubblicato il suo primo EP nel 2018, “A che punto è la notte”, collaborando anche con grandi colleghi come Gemitaiz e Franco126, ma anche Ghali.

Nel 2021 Venerus ha rilasciato il suo album d’esordio “Magica musica”, ottenendo ottimi riscontri dai critici. Ne hanno fatto seguito un tour nazionale e uno internazionale, che hanno portato l’artista a farsi conoscere sempre più con la sua musica. Nel 2022, Venerus ha collaborato con Elisa nel singolo “Tienimi con te”, mentre nel 2024 è salito sul palco del Festival di Sanremo con il brano “Ragazzo mio” di Luigi Tenco, con il quale si è esibito con Loredana Bertè nella serata delle cover.