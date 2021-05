Venerus, video Appartamento con Frah Quintale/ L’artista in tour a luglio 2021

E’ uscito mercoledì 12 maggio il videoclip di ”Appartamento”, il singolo di Venerus in collaborazione con Frah Quintale. Quest’ultimo si è ormai affermato come una rivelazione della scena street pop italiana, mentre Venerus è un astro nascente del cantautorato. Il brano che ne è uscito da questo featuring è contenuto nel disco d’esordio ”Magica Musica” di Venerus, uscito a febbraio 2021, e rappresenta la metafora di un cuore che si apre ad un amore dandogli totale accesso e lasciando che questo sentimento possa ”guardarsi dentro, venire ad abitarci, cambiare arredamento”. Il video è diretto da Cleopatria ed è stato girato live dal palco della venue Santeria Toscana di Milano, luogo di riferimento per i concerti dal vivo della città.

Tony Effe, album Untouchable/ Primo da solista dopo la Dark Polo Gang

E proprio quest’estate Venerus sarà tra quei pochi artisti a potersi esibire live. Il tour estivo è organizzato da Vertigo e si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie in atto per evitare i contagi da Covid-19. Le prime quattro date confermate sono: il 4 luglio 2021 al festival Ferrara Sotto le Stelle, il 10 luglio 2021 alla Cavea Auditorium Parco Della Musica di Roma, il 23 luglio 2021 in occasione del SEI Festival di Melpignano (Lecce), il 24 luglio 2021 al Locus Festival Preview a Minervino Murge (BAT). L’artista avrà così l’opportunità di far ascoltare live il suo album di debutto, che a tre mesi dall’uscita è già uno dei migliori di quest’anno. Sorprende traccia dopo traccia, c’è una capacità di scrittura estremamente raffinata e un eclettismo sonoro che conduce in una atmosfera onirica.

Mahmood "cerco di evitare scompensi emotivi"/ "Sarà complesso riabituarsi alla gente"

Chi è Venerus, nuovo volto del panorama musicale italiano

Il suo vero nome è Andrea Venerus, classe 1992 è originario di San Siro, Milano. Già a 18 anni decide di trasferirsi a Londra per approfondire le sue conoscenze musicali e comincia a lavorare ai primi progetti personali. Dopodiché l’artista si sposta a vivere a Roma in cui registra un disco, oggi Venerus è tornato a stare nella sua città d’origine, Milano. Il 16 novembre 2018 ha lanciato il suo primo progetto discografico, un Ep chiamato ”A che punto è la notte” pubblicato da Asian Fake, che ha subito riscontrato un ottimo risultato. La successiva collaborazione con il rapper Gemitaiz nel brano ”Senza di me” (featuring Franco126), a cui il giovane artista ha prestato penna e voce, è stata certificata doppio disco di platino.

Maneskin, Eurovision 2021/ Video, la versione di Zitti e Buoni senza parolacce

Ancora prima del successo di ”Magica Musica”, l’ultimo progetto discografico di Venerus è datato giugno 2019 ed è un concept-Ep contenente quattro brani inediti dal titolo ”Love Anthem”. Il 23 aprile 2020 è uscito ”Canzone per un amico”, una lettera aperta ad un amico ma anche al pubblico del cantante e a chiunque abbia vissuto le settimane di reclusione durante il primo lockdown. Il più recente tour di date ha sancito una volta ancora l’interesse verso l’artista milanese diffuso ormai lungo tutta la penisola. A novembre 2019 ha realizzato un bellissimo sold out ai Magazzini Generali di Milano dove tra l’altro ha cantato alcuni importanti brani a cui ha collaborato, ossia ”Che Ore Sono” (Gemitaiz & Madman) e ”Abra” (DARRN).





© RIPRODUZIONE RISERVATA