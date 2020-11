Veneto E. Romagna Friuli verso nuove ordinanze/ Misure da zona arancione: cosa cambia

L’impianto del Governo per i prossimi giorni è in corso d’opera ma risponde sostanzialmente allo slogan di “lockdown leggero”: questo significa non imporre una “zona rossa nazionale” ma, al contempo, “pressare” le Regioni più a rischio di nuove chiusure – Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e forse anche Campania – ad adottare delle proprie singole ordinanze restrittive fin da subito. E così prima l’Istituto Superiore di Sanità ieri nella conferenza stampa, poi il dialogo serrato tra il Ministro Boccia e i Governatori Fedriga, Zaia e Bonaccini avrebbero portato le tre Regioni candidate al prossimo ingresso in “zona arancione” (rischio medio-alto, con chiusura di bar e ristoranti oltre al divieto di spostamenti fuori dal proprio Comune) ad agire “comunemente”. E così tutti e tre i Presidenti oggi hanno spiegato che a partire dalla giornata di domani saranno preparate tre singole ordinanze “anti-assembramenti” per scongiurare il più possibile lo spauracchio del lockdown locale. Verranno preparate misure meno stringenti di quelle previste dall’ultimo Dpcm per le regioni in scenario 3, ma che possano comunque porre un freno agli assembramenti e convincere così Cts e Ministero della Salute che non sia necessaria la nuova stretta da zona arancione.

EMILIA ROMAGNA E FRIULI: LE NUOVE ORDINANZE ANTI-COVID

Dopo un video-incontro a tre, Fedriga, Zaia e Bonaccini sono pronti a firmare entro domani la nuova ordinanza anti-Covid simili in alcuni punti ma con ovviamente misure e chiusure mirate in base alle zone: «Domani firmerò l’ordinanza contro assembramenti per dare regole a chi ancora oggi non le rispetta», spiega in conferenza stampa il Presidente del Veneto, «l’ordinanza non ci è stata chiesta da nessuno non abbiamo una spada di Damocle sulla testa per evitare di passare di fascia. Ma l’ordinanza è necessaria di fronte alle scene viste nello scorso fine settimana. Piazze dei centri storici piene di gente». In Emilia Romagna la decisione, in linea con i colleghi di Veneto e Friuli, vedrà domani una nuova ordinanza in cui si ragiona sulla chiusura di alcune aree dello shopping anche durante la settimana (i cosiddetti “parchi commerciali” sfuggiti finora alla chiusura del Dpcm), e la rimodulazione degli orari su bar e ristoranti. In Friuli Venezia Giulia, infine, Fedriga domani firmerà l’ordinanza che avvicina la regione alla zona arancione senza essere ancora ufficialmente “immessa” dalla cabina di regia anti-Covid (che si riunirà venerdì prossimo per eventuali nuovi cambiamenti). Il Governo valuta entro il weekend di “estendere” misure e chiusure in quasi tutti i territori del Paese in modo da non rendersi necessario un nuovo Dpcm per irrigidire le attività e gli spostamenti non considerati «essenziali». Caso a parte per la Campania che ancora resta in zona gialla, nonostante le polemiche degli scorsi giorni, ma che oggi con il Governatore De Luca lancia un nuovo appello al Comune di Napoli per interventi immediati: «rapida definizione di un piano d’interventi,garantito da controlli efficaci delle Forze di Polizia nazionali e locali e volto a impedire assembramenti ed attività con mobilità non legata a esigenze essenziali». La richiesta dopo «episodi clamorosi di assembramenti fuori controllo», conclude il Presidente campano.



