Venezia, 20enne tenta suicidio da chiesa degli Scalzi/ Video choc, salvata da agente

Un episodio drammatico che fortunatamente si è concluso nel migliore dei modi si è verificato stamane a Venezia: una ragazza ha tentato il suicidio provando a buttarsi dalla chiesa degli Scalzi. Come riferito dai principali media locali, erano da poco passate le ore 11:00 di oggi, venerdì 2 settembre 2022, quando una giovane, che si è scoperto avere poi 20 anni, è salita sull’impalcatura dell’edificio sacro, attualmente montata attorno allo stesso per dei lavori di ristrutturazione. Inizialmente non si erano ben comprese le ragioni di tale scelta bizzarra, ma poco dopo la ragazza si è avvicinata minacciosamente al cornicione per poi calarsi con le mani.

A quel punto, a penzoloni nel vuoto, è intervenuto celermente un agente di polizia che si era accorto nel frattempo di quanto stesse accadendo, salvando di fatto la vita alla ragazza. La giovane se si fosse lasciata andare, sarebbe caduta nel vuoto per circa 20 metri, trovando quasi sicuramente la morte. Ad intervenire, come si nota anche da un video pubblicato in rete, due poliziotti della Questura e due della polizia ferroviaria di Venezia, che hanno percorso di corsa il piazzale antistante la stazione dei treni, per poi appunto raggiungere la giovane suicida in cima alla chiesa.

VENEZIA, 20ENNE TENTA IL SUICIDIO: L’APPLAUSO LIBERATORIO DEI PRESENTI

Ad assistere a quanto accaduto sono state numerose persone fra residenti e turisti, e al vedere la 20enne penzolare nel vuoto non sono mancate urla di paura e di spavento. Fortunatamente gli uomini delle forze dell’ordine sono arrivati prima che potesse avvenire il peggio, afferrandola per le braccia e salvandola, e rischiando a loro volta la vita.

Dopo che il salvataggio è stato portato a termine le persone che hanno visto la scena hanno applaudito, mentre la giovane è stata consegnata ai sanitari del Suem. Una vicenda che resta comunque da ricostruire nel dettaglio, visto che bisognerà capire se le intenzioni della giovane fossero realmente suicide, o se magari la stessa fosse un po’ alticcia e in uno stato psichico alterato. Tutte domande a cui verranno date risposte nelle prossime ore. Clicca qui per il video

