Venezia, 33enne travolto con il cane da treno/ Morti entrambi, fidanzata sotto choc

Un ragazzo di 33 anni è morto la scorsa notte assieme al suo cane: i due sono stati travolti da un treno. Una vicenda drammatica quella accaduta ad un giovane in località Margherà, noto paese alle porte di Venezia, che si trovava a spasso con la sua fidanzata e il suo fido amico a quattro zampe, nei pressi della ferrovia. Come riferiscono numerosi organi di informazione online, a cominciare da TgCom24.it, qualcosa deve essere andato storto visto che il cane, ad un certo punto, è sfuggito dalla presa del padrone, e quest’ultimo, nel rincorrerlo, è finito travolto dal treno assieme al cane.

Il convoglio non è purtroppo riuscito a frenare in tempo, si è trovato di fronte il ragazzo con il cagnolino, e li ha travolti in pieno uccidendoli praticamente sul colpo. L’incidente è avvenuto alle 00:37 della notte passata, fra venerdì 18 e sabato 19 giugno e la vittima era un ragazzo di nazionalità spagnola che stava passeggiando con la compagna e tre cani lungo la massicciata ferroviaria vicino alla stazione di Porto Marghera.

33ENNE MORTO ASSIEME AL CANE, TRAVOLTO DAL TRENO: LA RICOSTRUZIONE DI QUANTO ACCADUTO

Il 33enne è stato travolto dal regionale che stava dirigendosi a Verona e che al momento aveva 60 persone a bordo: l’impatto è stato inevitabile e dopo essersene accorto il macchinista ha frenato, fermando il treno in stazione. Ad attirare l’attenzione verso i binari è stata la ragazza della vittima, che ha iniziato ad urlare: alcune persone che attendevano l’autobus per Venezia nei pressi di una fermata vicina, si sono avvicinate e hanno soccorso la donna, che era visibilmente in stato di choc dopo aver assistito a quel duplice tragico incidente.

In seguito sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono intervenuti gli uomini della PolFer, la polizia ferroviaria, quindi i vigili del fuoco, e gli operatori Servizio di urgenza ed emergenza medica. Attorno alle 2:30 di notte la vittima e la carcassa del cane sono state recuperate, poi la circolazione dei treni è ripresa normalmente dalle 3:10.



