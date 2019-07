Venezia 76, La vérité di Kore-eda Hirokazu film di apertura/ “Sono onorato”

Venezia 76, è La vérité (The Truth) di Kore-eda Hirokazu il film di apertura del Festival edizione 2019. Come vi avevamo preannunciato, il nuovo lungometraggio del regista coreano farà parte della Mostra: si tratta del primo film realizzato al di fuori del Giappone e può contare su un cast stellare. I protagonisti infatti sono Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke: la pellicola verterà sul rapporto conflittuale tra una madre, star del cinema, e una figlia, afflitta dall’ingombrante figura materna. Soddisfatto il regista di Un affare di famiglia (Manbiki kazoku), premiato a Cannes 2018 con la Palma d’Oro e candidato all’Oscar per il miglior film straniero: «Apprendo con gioia immensa che il mio nuovo film La vérité è stato selezionato in apertura del concorso della Mostra di Venezia. Sono estremamente onorato». La vérité sarà proiettato in prima mondiale mercoledì 28 agosto nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia.

VENEZIA 76, LA VERITE FILM DI APERTURA

Resta da capire se il film farà anche parte del concorso principale – giuria presieduta da Lucrecia Martel – e se dunque concorrerà per il Leone d’Oro. Il direttore artistico di Venezia 76 Alberto Barbera ha commentato: «Per il primo film realizzato al di fuori del suo Paese, Kore-eda ha avuto il privilegio di poter lavorare con due grandi star del cinema francese. L’incontro fra l’universo personale dell’autore giapponese più significativo del momento, e due attrici tanto amate come Catherine Deneuve e Juliette Binoche, ha dato vita a una poetica riflessione sul rapporto madre-figlia e il complesso mestiere d’attrice». Un bel trampolino di lancio per Kore-eda, che dirige uno dei film chiacchierati in vista degli Oscar: ricordiamo che il Festival di Venezia negli ultimi anni ha avuto l’onore – e la bravura – di ospitare alcune delle pellicole che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento e i premi collaterali: da La forma dell’acqua a Roma, passando per The Favourite e La La Land. Appuntamento al 25 luglio 2019 per conoscere l’elenco completo dei film selezionati per Venezia 76, l’attesa sale e le aspettative sono altissime…

