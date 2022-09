Venezia 79, diretta streaming video/ Come vedere la cerimonia di premiazione in TV

Venezia 79, diretta streaming della cerimonia di premiazione: come vederla

La grande serata è arrivata. Questa sera, a partire dalle 19, nella Sala Grande del Palazzo del cinema del Lido di Venezia verranno svelati i premi assegnati alle varie categorie cinematografiche che culmineranno con l’assegnazione dell’ambito Leone d’Oro. Una cerimonia di premiazione attesissima che molti si chiedono come sarà possibile seguire. Ebbene, ci sono vari modi per guardarla in diretta.

La diretta del red carpet e della cerimonia di chiusura, condotta dalla madrina Rocio Munoz Morales, ha inizio alle 18.45 su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre). Sarà però possibile seguirla anche in streaming su RaiPlay (Clicca qui). È inoltre possibile seguire la cerimonia sui canali ufficiali della Biennale di Venezia: Facebook e YouTube.

Venezia 79, giuria e premi della cerimonia

Sarà una giuria di esperti e professionisti ad assegnare gli ambiti premi in questa 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Il presidente della giuria è Julianne Moore. I giurati sono: Mariano Cohn (Argentina) regista, sceneggiatore e produttore. Leonardo Di Costanzo (Italia) regista e sceneggiatore. Audrey Diwan (Francia), regista di La scelta di Anne, vincitore del Leone d’Oro 2021. Leila Hatami (Iran) attrice. Kazuo Ishiguro (Giappone-Gran Bretagna) scrittore e sceneggiatore. Rodrigo Sorogoyen (Spagna) regista, sceneggiatore e produttore.

In merito ai premi invece, verranno assegnati i seguenti (e non solo!):

Leone d’Oro al Miglior film

Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria

Leone d’Argento – Miglior Regia

Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile

Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile

Premio Speciale della Giuria

Miglior Sceneggiatura

Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente











