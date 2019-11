Venezia, acqua alta: quando il Mose?/ Oggi cdm tecnico, si valuta stato di emergenza

Venezia è stata messa a dura prova nelle ultime 48 ore dall’acqua alta record. Il livello ha raggiunto quota 187 centimetri nel suo massimo, il secondo punto più alto mai toccato in quel della Laguna, ma anche per tutta la giornata di ieri è rimasta ben al di là dei cento centimetri sotto il livello del mare. I danni sono inimmaginabili, incalcolabili, tenendo conto che anche la Basilica di San Marco è stata invasa dall’acqua, e di conseguenza si è riaperto il dibattito sul Mose. Intanto per la giornata di oggi, giovedì 14 novembre, è stato convocato un consiglio dei ministri tecnico, durante il quale si prenderà in considerazione la richiesta di stato di emergenza da parte del presidente della regione Veneto, Luca Zaia, come fatto sapere ieri dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, in visita proprio a Venezia per tastare con mano la situazione emergenziale.

VENEZIA, ACQUA ALTA DA RECORD: OVUNQUE I SEGNI DI DISTRUZIONE

Nel frattempo la situazione meteorologica continua a farsi preoccupante, visto che, stando agli esperti meteo, non è da escludere che Venezia rimanga in balia della acqua alta (attorno ai 150 centimetri) almeno fino alla giornata di domani, venerdì, con tutto ciò che ne consegue. Si sprecano le attività commerciali e le abitazioni allagate, quasi come fossero delle piscine, e nel contempo, sono state numerose le barche che il vento ha spinto dentro le calli, ma anche i pontili distrutti, e i vaporetti affondati, tutti segni di una distruzione che Zaia ha definito “apocalittica”. Oltre alla pioggia incessante, in queste ore si è abbattuta su Venezia anche un’eccezionale tromba d’aria, che ha spazzato via tutto ciò che trovava sul suo cammino, un vortice di vento a circa 100 chilometri orari, che ha fatto una “strage di gondole”, come ricorda TgCom24.it, molte delle quali sono state scagliate sui pontili, e altre sono finite al largo dopo la rottura degli ormeggi.

