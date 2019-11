Venezia, allarme acqua alta/ Video, marea 160 cm: suonano sirene, San Marco allagata

Peggiora e non poco la situazione a Venezia che già da 4 giorni vive il dramma dell’acqua alta da record: dopo il picco massimo di due notti fa (187 cm di alta marea) la previsione del Comune di Venezia e del Centro Maree rivede e peggiora la stima per le prossime ore. Non più 145-150 cm, ma addirittura 160 cm su livello mare è la quota che dovrebbe raggiungere l’acqua alta a Venezia con picco massimo alle 11.20; «rinforzo venti di scirocco. Venerdi 15 massimo 160cm alle ore 11:20. Si invita a seguire gli aggiornamenti tramite i canali Telegram Centro Maree Informa, Centro Maree Avvisa e il sito internet», si legge nel bollettino del Comune di Venezia. In città sono già suonate le sirene e gli allarmi acustici per segnalare l’assoluto stato di emergenza e il consiglio di evitare il più possibile uscite dagli edifici: al momento è il vento il maggiore rischio per l’acqua alta, con movimenti costanti sulla Laguna che non aiutano la già difficile situazione per negozi, edifici e canali. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, prima di raggiungere l’ex Ministro Salvini in visita ai luoghi più devastati di questi giorni, ha scritto sui social «cittadini e turisti, evitate gli spostamenti. Un’altra giornata di allerta per Venezia. Il vento di scirocco continua a soffiare. Vi invito a evitare gli spostamenti e a tenervi aggiornati sul livello dell’acqua con il Centro Maree. Serve la collaborazione di tutti. Grazie».

ALLARME ACQUA ALTA VENEZIA, MAREA PEGGIORA

La situazione di massima allerta comprende anche la Basilica e la Piazza di San Marco: i pavimenti, le opere d’arte e le finestre del gioiello cristiano. I pochi turisti si accalcano sulle passerelle sospese sull’acqua che sale sempre di più e nel giro di qualche ora non si avrà più la possibilità di accedere alla Piazza che assomiglia sempre di più alla “piscina” vista due giorni fa durante il momento di massima allerta sulla Laguna. «Per quanti fondi destinare a Venezia dopo lo stato di emergenza di queste ore attendiamo la puntuale ricognizione dei fabbisogni e degli interventi che il sindaco ci ha garantito farà nei prossimi giorni e quando avremo il quadro complessivo stanzieremo quanto necessario per le opere di ripristino, e con il ministro Franceschini anche per gli interventi sui beni culturali», spiega il Premier Conte in una intervista al Corriere della Sera dove ribadisce l’intervento del CdM con 20 milioni di euro, lo stato di emergenza su Venezia e l’impegno a concludere il Mose entro e non oltre il 2021. In visita ai luoghi più colpiti assieme al Governatore Zaia, il leader della Lega Matteo Salvini scrive su Twitter «Ora a Venezia con Luca Zaia per incontrare cittadini e commercianti, in contatto e al lavoro anche per tutte le altre città italiane colpite dal maltempo».

A Venezia soffia il vento di scirocco e risuonano i quattro toni di sirena, che annunciano un’acqua alta eccezionale. Il picco è previsto alle 11.20 è 160 centimetri. Siamo tutti con Venezia, la nostra capitale ferita. Il #Veneto intero è #Venezia. pic.twitter.com/9OhQ1DQewQ — plebiscito.eu (@plebiscito_eu) November 15, 2019





