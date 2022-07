Venezia, calendario Serie B 2022 e prima giornata/ Javorcic per tornare tra i grandi

VENEZIA CALENDARIO SERIE B 2022 E PRIMA GIORNATA

Anche il Venezia attende il calendario di Serie B 2022-2023. I lagunari sono retrocessi lo scorso maggio, dopo una sola stagione nel massimo campionato: erano partiti bene e avevano anche centrato risultati di assoluto prestigio (vittoria contro la Roma, pareggio contro la Juventus) ma poi sono implosi, hanno perso nove partite consecutive e nel girone di ritorno non hanno mai tenuto il passo, venendo rimontati e tornando in cadetteria. Non è servito nemmeno l’esonero del comunque bravo Paolo Zanetti: il traghettatore Andrea Soncin non ha fatto il miracolo, dunque si riparte dalla Serie B.

Per affrontare una nuova corsa verso la promozione il Venezia ha scelto Ivan Javorcic: il croato è reduce da un campionato stellare alla guida del Sudtirol, che ha portato per la prima volta in cadetteria con una delle migliori difese in Europa. Sarà di conseguenza un salto di categoria per lui, e bisognerà valutare se Javorcic si dimostrerà pronto; nel frattempo noi possiamo attendere di sapere contro chi il Venezia giocherà la prima giornata, e quale sarà ovviamente il suo cammino nel calendario di Serie B 2022-2023, nel quale come già detto l’obiettivo è piuttosto chiaro.

LA PRIMA GIORNATA DEL VENEZIA E IL PERCORSO DEL CALENDARIO DI SERIE B

Il Venezia tornerà a giocare un derby nel calendario di Serie B 2022-2023: l’unica squadra veneta a parte i lagunari è il “classico” Cittadella, perché il Vicenza è retrocesso perdendo il playout contro il Cosenza mentre il Verona è ormai una solida realtà del massimo campionato, che si appresta a giocare per il quarto anno consecutivo. Cittadella a parte, l’altra sfida da segnare in rosso nel calendario del Venezia è ovviamente quella contro il Sudtirol: qui Javorcic affronterà la sua ex squadra, quella appunto portata alla prima, storica promozione in Serie B, e per lui il ritorno al Druso non sarà certo indifferente.

Parlando invece di ex della squadra, i lagunari ritrovano Filippo Inzaghi che oggi allena la Reggina: tra il 2016 e il 2018 SuperPippo ha portato il Venezia in Serie B vincendo anche la Coppa Italia Lega Pro, poi da neopromosso lo ha condotto alla semifinale dei playoff e nei due campionati disputati, spareggi compresi, ha avuto un ruolino di marcia di 41 vittorie, 28 pareggi e 14 sconfitte. Niente male davvero, ma oggi ovviamente il Venezia si deve concentrare sul proprio calendario di Serie B 2022-2023 e anche noi tra poco lo conosceremo nei dettagli…











