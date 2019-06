Venezia, crociera Msc passa durante Vogalonga/ Ordinanza vietava i motori nei canali

Niente è cambiato a Venezia dopo l’incidente tra una grande nave e un battello. C’è stato un oltraggio nel bacino di San Marco: una crociera Msc è passata durante la festa delle barche a remi. Eppure un’ordinanza vietava i motori nei canali durante la tradizionale Vogalonga. Erano le 8.30 quando la gigantesca grande nave Msc Magnifica è spuntata all’orizzonte. Le minuscole imbarcazioni a remi stavano raggiungendo in quel momento il bacino di San Marco per la tradizionale festa nata 45 anni fa per dire basta al moto ondoso. Quando si sono viste davanti la nave da 95mila tonnellate hanno cominciato a fischiare a più non posso. Solo una domenica fa, il 2 giugno alla stessa ora, Msc Opera aveva perso il controllo, schiantandosi contro la banchina di cemento di San Basilio, evitando per un soffio lo scontro frontale con la barca fluviale River Countess. E il giorno prima a Venezia c’era stato il più grande corteo di sempre per manifestare contro le grandi navi. Nessuno il giorno della Vogalonga si aspettava di vedersi spuntare un altro “bestione”.

VENEZIA, CROCIERA MSC PASSA DURANTE VOGALONGA

Del resto era un giorno nel quale i motori sono vietati nei canali da un’ordinanza precisa. «È stato un paradosso», il commento di Antonio Rosa Salva, portavoce dell’evento. Ha spiegato che «c’era il blocco della navigazione a motore, uscito con un’ordinanza del Comune». Ma fortunatamente il colpo di cannone che ufficialmente dà inizio all’eventi è alle 9, quindi le imbarcazioni stavano ancora arrivando. «Poi la giornata è proseguito nel migliore dei modi, ma i vogatori, quando hanno visto la grande nave, hanno iniziato a fischiare». Msc Magnifica è passata comunque, in mezzo alle barche. La Capitaneria aveva previsto, come riportato da Repubblica, che le grandi navi ieri entrassero tutte entro le 8, ma all’ultimo ha posticipato alle 8.30 permettendo alla Msc Magnifica di entrare e raggiungere le altre tre navi crociera già ormeggiate alla Stazione Marittima. Il passaggio però è stato vissuto dai cittadini come uno schiaffo.

