Venezia, donna trovata morta nel fiume Dese: è giallo/ Ha 45-50 anni, suicidio o omicidio?

E’ giallo in provincia di Venezia, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna lungo il fiume Dese. Come riferito dai colleghi di VeneziaToday, il macabro rinvenimento si è verificato di preciso nel pomeriggio di ieri, attorno alle ore 17:30. Dopo la segnalazione sul luogo dell’avvistamento sono giunte le forze dell’ordine, compresi i sommozzatori dei vigili del fuoco che si sono gettati nelle acque gelide del corso locale nella zona fra Scorzé e Martellago. Il corpo specializzato dei pompieri è riuscito a portare a riva la donna, rivelatesi avere fra i 45 e 50 anni. Il corpo è stato rinvenuto vicino alle sponde sottolinea VeneziaToday, di conseguenza i vigili del fuoco sono intervenuti senza alcun mezzo ma semplicemente “a braccia”, nuotando.

A dare l’allarme in precedenza era stato un passante che avrebbe appunto notato il corpo senza vita della donna. Al momento non è chiara l’identità visto che la vittima non aveva con se dei documenti in occasione del ritrovamento. Nel contempo è stato avvisato il medico del Suem, che ha confermato il decesso, mentre il magistrato di turno ne ha disposto l’autopsia come da prassi, di modo da scoprire quale sia stata la causa di morte, se l’annegamento, l’ipotermia o eventualmente altro.

VENEZIA, DONNA TROVATA MORTA NEL FIUME DESE: È GIALLO. UN CADAVERE ANCHE A CANNAREGIO

Nella zona del ritrovamento non sono stati avvistati dei veicoli, di conseguenza è probabile che la vittima sia giunta a piedi nel luogo dove ha trovato la morte, anche se non sono da escludere altri scenari, visto che gli inquirenti lasciano aperto al momento ogni ipotesi, anche quella che la 45/50enne si sia suicidata e si sia quindi resa protagonista di un gesto estremo.

Da segnalare che ieri pomeriggio le forze dell’ordine della provincia di Venezia si sono recate nell’abitazione di un uomo che è stato ritrovato senza vita, precisamente presso il suo immobile/studio in quel di Cannaregio. In questo caso sembrerebbe trattarsi di un decesso naturale, visto che sul corpo non vi sono segni di morte violenta.

