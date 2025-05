Si è chiusa (almeno in una delle sue due parti giuridiche) la vicenda collegata al 44enne – al tempo dei fatti professionista, non è chiaro in quale campo – che lo scorso gennaio gettò la figlia di 5 anni dal balcone della sua abitazione alle porte di Venezia, precisamente nel piccolo comune di Cinto Caomaggiore: la piccola – fortunatamente – ne uscì con una prognosi di 30 giorni collegata a un trauma cranico acuto che non pare aver avuto conseguenze a lungo termine; mentre l’uomo fu ovviamente arrestato nell’immediatezza dei fatti dalle forze dell’ordine di Venezia, in preda a quello che sembrava essere a tutti gli effetti un delirio psicotico.

Delitto di Garlasco, Alberto Stasi e Stefania Cappa in caserma/ “Forse Chiara Poggi uccisa da un ladro”

Partendo proprio dal principio – poi arriveremo anche alla conclusione del processo – è bene ricordare che la vicenda di Venezia risale al gennaio del 2024: l’uomo in quel momento aveva in affido la figlia di 5 anni, avuta da una relazione con la madre che si era conclusa pacificamente e senza grossi problemi, tanto da propendere per l’affidamento congiunto; mentre, in una catena di eventi poco chiara, afferrò la piccola e la fece cadere dal primo piano – circa quattro metri di altezza –, gettandosi a sua volta dal balcone (e cagionandosi una ferita all’anca) poco prima di allontanarsi farfugliando parole e frasi senza senso, con alcuni testimoni che hanno riportato la frase “se chiuso gli occhi moriamo tutti”.

Ingiusta detenzione: 4 mln di risarcimento se Stasi fosse innocente/ I requisiti per l’errore giudiziario

Venezia, gettò la figlia di 5 anni dal balcone: secondo i giudici il 44enne era incapace di intendere e volere

L’uomo, nell’immediatezza dei fatti, fu trasferito al Pronto soccorso – sia per la ferita, sia per capire se il delirio fosse collegato all’alcool, alle droghe o a un mix tra i due – e lì cercò di strapparsi gli occhi a mani nude: fu dunque trasferito in un reparto psichiatrico ospedaliero, dove fu sottoposto a tutte le cure del caso; mentre, al contempo, gli inquirenti di Venezia hanno scoperto che da qualche settimana a quella parte il 44enne si era avvicinato agli ambienti dell’esoterismo, sviluppando l’ingiustificata paranoia di essere costantemente seguito e in pericolo di vita.

Pierina Paganelli/ Giallo su Manuela Bianchi: qual è il suo vero ruolo?

La perizia psichiatrica disposta dal giudice di Venezia – forte anche del fatto che l’uomo sembra aver completamente dimenticato l’accaduto – ha definito che in quel periodo fosse del tutto incapace di intendere e volere a causa di un “delirio psicotico acuto”: contro di lui non sono state, dunque, mosse accuse penali; mentre, nel frattempo, gli è stato impedito di avvicinarsi e avere contatti con la figlia e l’ex moglie ed è in corso il processo sulla patria potestà.