Venezuela, massiccia risposta popolare all'appello di Maduro, cittadini in fila per arruolarsi contro la minaccia dell'esercito statunitense

Venezuela, la popolazione si mobilita dopo l’appello di Maduro che ha chiamato tutti ad arruolarsi nelle milizie per combattere l’imperialismo nordamericano e proteggere la sovranità nazionale dalla minaccia dell’esercito statunitense schierato a largo dei caraibi e pronto ad intraprendere una operazione militare contro il narcotraffico.

I quotidiani venezuelani hanno pubblicato notizie in merito parlando di una grande adesione al progetto di difesa, con centinaia di persone che si sono riversate nelle piazze e messe in fila nei siti di arruolamento. Tuttavia, come conferma il giornale El Universal, c’è anche una parte di cittadini che si sta opponendo al piano di lotta, sostenendo di non voler collaborare con un governo definito criminale.

Il paese quindi risulta abbastanza diviso sulla questione e il Ministro della difesa ha invitato ad allentare le tensioni dichiarando che “Non si tratta di una mobilitazione popolare indetta da motivi di sicurezza nazionale, ma piuttosto di una mobilitazione volontaria del popolo per unirsi a un organismo molto potente creato dalla Rivoluzione Bolivariana“.

Venezuela, Maduro mobilita milizie popolari, messaggi di solidarietà da Cina e Russia

In risposta all’aumento delle tensioni con gli Stati Uniti, il presidente Venezuelano Maduro, accusato da Trump di essere un narcotrafficante terrorista, ha indetto una giornata nazionale di mobilitazione popolare per arruolare cittadini pronti a combattere per la difesa della patria.

Il leader sta cercando consensi con questo ultimo appello, che vede la partecipazione di moltissime persone, arrivate da tutti i tipi di ambienti, anche se non mancano le contestazioni, aggravate da quest’ultima iniziativa e arrivate soprattutto da una parte di cittadinanza che già aveva criticato le politiche interne portate avanti che avevano causato una grave crisi economica e la repressione dei dissidenti.

Sono però arrivati anche messaggi di solidarietà per Maduro, specialmente da parte della Cina e e dalla Russia, che hanno manifestato apertamente sostegno per il progetto di lotta contro l’operazione americana, definita: “Una violazione della sovranità nazionale, un attacco all’integrità e una minaccia alla pace“.