Nicolas Maduro si insedia per il suo terzo mandato da presidente del Venezuela, nelle stesse ore in cui circolava la notizia dell’arresto della leader dell’opposizione Maria Corina Machado. Poi però è apparsa in un video di 6 minuti condiviso sui social in cui ha fatto chiarezza sulla sua detenzione, denunciato un colpo di Stato e precisato che Edmundo Gonzalez, colui che viene considerato il presidente eletto dall’Occidente, tornerà solo quando ci saranno le giuste condizioni. “Ha deciso di oltrepassare la linea rossa che rende ufficiale la violazione della Costituzione” venezuelana.

VENEZUELA, MACHADO PARLA DEL SUO ARRESTO

Per quanto riguarda il suo arresto, Machado ha raccontato che dopo la manifestazione a Caracas di giovedì è stata “bruscamente tirata giù dalla moto da dietro“. Era su una moto e si apprestava a lasciare la protesta quando alcuni agenti della polizia hanno provato a intercettarla. “Siamo riusciti ad avanzare, ma ho sentito diversi spari“. A quel punto, è stata fermata e sono scattate le verifiche della sua identità. “Immediatamente, da dietro, sono stata bruscamente e forzatamente tirata giù dalla moto e mi hanno fatto salire su un’altra, in mezzo a due uomini“, ha denunciato Machado.

A un certo punto, le hanno dato il via libera per andare via, in cambio di un video come prova di vita. “Il loro comportamento irregolare è l’ennesima dimostrazione di quanto siano divisi al loro interno“. Comunque, la leader dell’opposizione ha riportato lividi e contusioni su diverse parti del corpo, invece l’uomo alla guida della moto con cui aveva lasciato la manifestazione è stato colpito alla gamba ed è stato portato in prigione.

“EDMUNDO GONZALEZ TORNERÀ AL MOMENTO GIUSTO”

Per quanto riguarda Edmundo Gonzalez, che aveva assicurato che si sarebbe recato in Venezuela questo venerdì per prestare giuramento come presidente, alla fine non lo ha fatto. Machado, che negli ultimi giorni è stata in contatto con lui, ha spiegato che tornerà in Venezuela “al momento giusto” e “quando ci saranno le condizioni“, quindi ora non ci sono. “Gli ho chiesto di non farlo ora perché la sua integrità è fondamentale per la sconfitta del regime e la transizione alla democrazia“. Ad esempio, il regime di Maduro “non solo ha chiuso lo spazio aereo, ma ha anche attivato la difesa antiaerea”.

Con il giuramento, invece, ritiene abbia ufficialmente violato la Costituzione del Venezuela, “affiancato dai dittatori di Cuba e Nicaragua. Questo dice tutto“. Machado, che rivendica la vittoria elettorale dell’ex ambasciatore Edmundo Gonzalez alle elezioni dello scorso luglio, ha affermato che venerdì Maduro ha preso la decisione sbagliata. “Non ha messo la fascia (presidenziale) sul petto, l’ha messa alla caviglia come un catenaccio, che si stringerà ogni giorno di più“.