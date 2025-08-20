Venezuela-Usa, Maduro risponde alla minaccia statunitense schierando 4,5milioni di miliziani, marines e forze di terra pronte ad entrare in azione

Venezuela-Usa, sale la tensione dopo lo schieramento di marines e forze navali statunitensi a largo dei Caraibi, al quale il presidente Maduro ha risposto con una massiccia campagna mediatica anti imperialista sulle tv di stato, chiamando tutti alla difesa e mobilitando 4,5 milioni di miliziani, tra cui anche contadini e operai, pronti a combattere con armi e missili “Contro la minaccia imperialista e per difendere la sovranità della Patria“.

La situazione è in evoluzione e non si esclude l’avvio di una operazione diretta per fermare i cartelli della droga, possibilità confermata anche da Donald Trump, che ha annunciato di essere pronto ad usare la “potenza americana” per impedire “Che la droga inondi il nostro paese“. Anche la procuratice generale Pam Bondi, parlando ieri in conferenza stampa alla Casa Bianca non ha escluso l’ipotesi dell’intervento militare, dichiarando: “Combatteremo il regime narco terrorista di Maduro“, aggiungendo che l’amministrazione Usa lo considera un “presidente non legittimo, un fuggitivo a capo di un cartello che sta introducendo droga negli Stati Uniti“.

Venezuela-Usa, Maduro risponde alla minaccia americana schierando oltre 4,5 miliziani

Prosegue lo scontro Venezuela-Usa, le dichiarazioni della Casa Bianca, hanno confermato la possibilità di avviare una operazione congiunta tra forze di terra e navali, schierate già a largo dei Caraibi e pronte ad intervenire militarmente sul territorio venezuelano. Nel frattempo sarebbero pronti, come annunciato dal presidente, oltre 4,5 milioni di miliziani, mobilitati con una campagna di reclutamento contro la minaccia imperialista statunitense e quelli che il leader e il ministro della difesa hanno definito, in risposta alle accuse sulla presidenza illegittima “I veri cartelli del narcotraffico” riferendosi all’agenzia federale antidroga Dea.

La contromossa era già stata preparata una settimana fa, quando Trump aveva annunciato l‘aumento della ricompensa per la cattura di Maduro, salito a 50 milioni di dollari, al quale era seguito un piano studiato per proteggere la sicurezza nazionale, grazie alla mobilitazione di persone pronte a combattere, non solo civili ma anche riservisti, che compongono il gruppo armato fondato da Hugo Chavez, e che è stato messo sotto controllo dell’esercito dopo la successione di Maduro.