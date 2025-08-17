Vengo anch'io è la commedia d'esordio alla regia dei due cabarettisti Nuzzo e Di Biase. Nel cast, tanti amici della coppia, da Aldo Baglio a Paolantoni

Vengo anch’io, film su Italia 1 diretto da Nuzzo e Di Biase

Domenica 17 agosto, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23.30, la commedia dal titolo Vengo anch’io. Si tratta di un progetto cinematografico italiano prodotto nel 2018 da Medusa Film e diretto da Nuzzo e Di Biase, coppia artistica, e non solo, diventata famosa grazie alla partecipazione nei programmi di successo della Gialappa’s Band. Le musiche hanno la firma del pluripremiato compositore Andrea Farri, celebre per la colonna sonora di film acclamati, come Veloce come il vento e Il primo re.

Notre Dame in fiamme, storia vera dell'incendio e ricostruzione/ Com'è ora la cattedrale dopo il restauro

I protagonisti di Vengo anch’io sono interpretati proprio da Nuzzo e Di Biase, e al loro fianco troviamo alcuni nomi molto amati dello spettacolo italiano, tra cui: Aldo Baglio, Ambra Angiolini, Vincenzo Salemme, Francesco Paolantoni e Alessandro Haber.

La trama del film Vengo anch’io: quattro personaggi che vogliono ricominciare insieme

Vengo anch’io racconta la storia di quattro anime alla deriva, ciascuna alle prese con un passato ingombrante e un presente che sembra non concedere tregua: c’è un uomo tormentato dai pensieri che lo spingono verso il suicidio, una donna appena uscita di prigione con il peso degli errori sulle spalle, un ragazzo con sindrome di Asperger dotato di una sensibilità sorprendente, e una giovane atleta salentina che, come gli altri, cerca un senso in mezzo al caos.

Chi era Guido, il marito di Nilla Pizzi/ Sposato nel 1940: un matrimonio durato pochi giorni

In un incontro del tutto casuale, questi quattro sconosciuti si trovano catapultati insieme in un viaggio inaspettato. Questa esperienza li costringe a fare i conti con ciò che li ha feriti, con le proprie paure e con quella solitudine che ognuno porta dentro in silenzio. Pian piano, il dolore individuale si trasforma in complicità: ad unirli davvero è una stravagante gara di canottaggio, apparentemente insignificante, ma decisiva. Pur di vincere, decidono di imbrogliare… e falliscono miseramente. Quel fallimento, però, non è una fine: è l’inizio di qualcosa di straordinario. In mezzo alle risate, alle cadute e ai momenti di tenerezza, scoprono di essere diventati una vera famiglia, non convenzionale, bizzarra, forse un po’ folle… ma profondamente umana.

.

Nilla Pizzi, chi è: vita e carriera/ Prima vincitrice a Sanremo: la storia del nome e le 'cartoNille' che...