VENOM – LA FURIA DI CARNAGE/ Una corsa entusiasmante che sorprende

Venom – La furia di Carnage è l’opera che non ti aspetti. Il risultato, infatti, è nettamente migliore, un fattore è sicuramente l’arrivo di Andy Serkis in regia al posto di Ruben Fleischer. Veloce, divertente, con interessanti riflessioni sull’amicizia e non solo: da non perdere. Il film è finalmente disponibile in edizioni Home Video nei formati DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD grazie a Eagle Pictures.

SINOSSI DI VENOM – LA FURIA DI CARNAGE – Tom Hardy torna sul grande schermo nei panni del letale Venom, uno dei personaggi più complessi della Marvel. Alla ricerca del suo prossimo scoop, il giornalista Eddie Brock ottiene un’intervista esclusiva con un assassino incarcerato nel braccio della morte Cletus Kasady (Woody Harrelson) che scopre il segreto di Eddie e diventa l’ospite di Carnage, un simbionte minaccioso e terrificante. Eddie e Venom devono andare oltre il loro rapporto controverso e collaborare per sconfiggere Carnage. Diretto da Andy Serkis (Mowgli: Il figlio della giungla), con la partecipazione di Michelle Williams e Naomie Harris nei panni di Shriek.

Venom – La furia di Carnage è sicuramente più asciutto del precedente, più concentrato e più intimo. Una svolta vincente, anche se non mancano tonnellate di CGI. I personaggi sono pochi ma ben costruiti e valorizzati da attori eccezionali: oltre al protagonista Tom Hardy che interpreta Eddie Brock/Venom, troviamo Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham e Woody Harrelson. La prima parte è sicuramente più potente della seconda, ma non possiamo lamentarci: l’esperienza è godibile e anche divertente a tratti.

Venom – La furia di Carnage è disponibile in 4K Ultra UHS, Blu-Ray e DVD grazie a Eagle Pictures.

