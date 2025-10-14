Si sta per aprire la quarta edizione di Venti di Ottobre: il programma della rassegna artistica e culturale promossa dalla Fondazione Bassiri

Si sta per aprire la quarta edizione di “Venti di Ottobre“, la rassegna artistica e culturale organizzata ogni anno dalla Fondazione Bassiri con l’aiuto dei Comuni di Montalcino e di Fabro con l’obbiettivo di promuovere il territorio e lo sviluppo della cultura: l’edizione di quest’anno sarà curata da Bruno Corà che ha voluto creare una riflessione su quanto l’arte sia importante per orientarci in un presente sempre più complesso e capire la realtà che ci circonda.

LETTURE/ Valesio, tra l’East Village e le albe degli States la “contemplazione” è fatta per cambiare il mondo

Le date da segnarsi sul calendario per Venti di Ottobre sono quelle di sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025 con un programma – a breve ci arriveremo – ricco di appuntamenti artistici, espositivi, musicali, teatrali e letterari per chi vuole immergersi a 360 gradi nella cultura: l’obbiettivo è quello di riflettere e confrontarsi sull’arte e sul pensiero poetico che l’ha prodotta; scoprendo anche nel frattempo gli splendidi territori di Fabro e Montalcino.

POST-IT/ Roccella, Segre, Auschwitz: non dimenticatevi l'antisemitismo rosso di Lenin, Stalin & co.

Il programma di Venti di Ottobre 2025: eventi, incontri, mostre e concerti di sabato 18 e domenica 19 ottobre

La rassegna Venti di Ottobre, insomma, partirà sabato 18 ottobre con l’apertura fissata per le ore 11:00 a Montalcino dove verrà inaugurata presso il Wine News in Palazzo Farnetani l’esposizione permanente dell’opera “Vene d’Oro” di Bizhan Bassiri alla presenza di Alessandro Regoli e Bruno Corà; mentre alle 15:30 in Piazza Duomo Michelle Coudray presenterà e spiegherà l’opera “Il Pozzo” creata da Jannis Kounellis e alle 19:00 alla Concattedrale del Santissimo Salvatore ci sarà il concerto dei percussionisti di Ard Ludi.

Colloqui Fiorentini 2026: incontro di presentazione in diretta/ Saba, il tesoro e l’ascolto: come partecipare

La rassegna di Venti di Ottobre continuerà – sempre sabato – alle 16:30 alla Concattedrale del Santissimo Salvatore per l’incontro “Gli attributi del tempo: plumbeo e aureo. Dialogo tra Arte, Filosofia, Scienza, Economia, Musica“: oltre ai saluti di don Ferrari, del sindaco Franceschelli e della vice della Fondazione Bassiri Camilla Cionini Visani; ci sarà il dibattito da parte di Bizhan Bassiri, Elena Di Giovanni (vice e co-fondatrice di Comin & Partners), Maria Letizia Magaldi (Kyoto Club), Alessandro Profumo, Sabina Ratti, Nicola Sani, Cristian Stanescu, Giorgio Verzotti e degli artisti Antonino Bove, Gianluigi Colin, Klaus Munch, Marco Papa, Sean Shanahan.

Domenica 19, invece, Venti di ottobre si aprirà nella sede della Fondazione Bassiri – a Fabro – con la visita alle opere “TAPESH – La riserva aurea del pensiero magmatico” di Bizhan Bassiri, “Il nottambulo” e dell’installazione audio “Latitudine X-3” di Nicola Cappelletti, con performance dal vivo di Raffaella Palumbo; mentre alle ore 12:00 sarà il momento del concerto del soprano Breana Stillman e del pianoforte Sergio La Stella intitolato “Arie d’ottobre” e dopo la visita alla mostra Venti di Ottobre 2025 presso la stessa Fondazione, alle 17:00 ci sarà la conclusiva chiusura del caveau di Bassiri.