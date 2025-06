Victor Osimhen, nell'ultima stagione al Galatasaray, è al centro dei sogni della Juventus. Ma oggi sembra che possa andare altrove. Ecco dove

Si infiamma il mercato dei centravanti. La Juventus sembrava in vantaggio, ma ora Osimhen potrebbe accettare un’altra ricca offerta

Victor Osimhen, il 26enne centravanti nigeriano nel corso dell’ultima stagione in prestito al Galatasaray dal Napoli, sembra essere da tempo al centro dei pensieri della Juventus. Negli scorsi giorni, la società bianconera sembrava in vantaggio, ma ora l’attaccante potrebbe scegliere di accettare un contratto ricchissimo.

La stagione 2024‑25 ha segnato un’eccezionale rinascita per Osimhen, che al Galatasaray ha realizzato 37 reti in 41 presenze, guidando la squadra al double campionato‑Coppa di Turchia.

Juventus sorpassata su Osimhen

Con questi numeri, appare ovvio che il Galatasaray farà di tutto per trattenere il centravanti. Osimhen ha ricevuto dai turchi una proposta economica a dir poco sontuosa: un contratto da 15 milioni di euro netti all’anno, con la possibilità di guadagnare ulteriori 10 milioni in sponsorizzazioni e bonus. Questa offerta – se accettata – lascerebbe il classe 1998 tra i calciatori più pagati d’Europa, con un package salariale annuo che oscillerebbe tra i 15 e i 20 milioni netti.

La dirigenza turca, colpita dai suoi numeri impressionanti, ha deciso di puntare con decisione sul suo cartellino, presentando un’offerta biennale o triennale con emolumenti allineati ai top player più ambiti d’Europa. Il Galatasaray avrebbe articolato la proposta in circa 15 milioni di salario base con ulteriori 10 milioni legati a endorsement e bonus pubblicitari, facendo leva sulla visibilità internazionale del giocatore.

Altri ambienti stampa turchi ipotizzano cifre superiori, con un ingaggio da 21‑24 milioni lordi all’anno – inclusi bonus — per prolungare il legame fino al 2029 . Un impegno economico significativo, progettato per ribadire l’ambizione di recitare un ruolo da protagonisti in Europa. Pur allettante, l’offerta di Galatasaray si scontra con la richiesta contrattuale fissa imposta dal Napoli: una clausola di 75 milioni di euro, valida solo per società estere. I turchi, pur attendendo il benestare, starebbero cercando di mediare dilazionando i pagamenti e puntando a una cifra compresa tra 60‑65 milioni, anche se inizialmente il club partenopeo non sembra disposto a trattare al ribasso .

Secondo fonti italiane, Osimhen stesso avrebbe sollecitato De Laurentiis a ridurre la clausola a circa 50 milioni, semplificando così l’operazione di trasferimento. In questo vortice, per ora, la Juventus sembra essere leggermente indietro.

Parallelamente ai discorsi in Turchia, Osimhen ha rifiutato una sontuosa offerta dall’Al‑Hilal: stipendio da circa 30 milioni netti annui per tre stagioni, + ulteriori bonus, con il Napoli che aveva già raggiunto l’accordo per pagare la clausola da 75 milioni. Nonostante il rifiuto sia dettato da una strategia economica, è chiaro che la scelta sia legata anche all’obiettivo sportivo: giocare la Champions League e restare in Europa, terreno sul quale l’attaccante punta a consacrarsi al massimo livello .