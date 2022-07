Ventilatore USB, il gadget tech dell’estate/ Come funziona? Ecco i modelli migliori

Il ventilatore USB è senza dubbio uno dei gadget tech più gettonati di questa torrida estate italiana. Con il caldo che non intende dare tregua ormai da tre mesi, si cerca in tutti i modi di trovare un po’ di refrigerio, e chi non è un amante dell’aria condizionata punta a mani basse sui ventilatori. La comodità del ventilatore USB è quella di essere un oggetto piccolo, portatile e nel contempo rinfrescante, ed è perfetto ad esempio per quando siamo al lavoro sul pc, o quando stiamo vedendo una serie tv o un film tramite il nostro notebook e vogliamo un po’ di aria dritta sulla faccia. Basta infatti inserire il dispositivo nella presa usb del pc e il gioco è fatto, in alternativa, potreste collegarlo ad un caricatore da muro e inserire poi lo stesso nella presa elettrica.

Dalla sua ha un prezzo senza dubbio non esagerato, visto che su Amazon potrete cavarvela con pochi euro. Sia chiaro, non vi regalerà i “brividi” dell’aria condizionata, ma in ogni caso potrete godere di un po’ di sollievo e di aria continua. Fra i modelli più gettonati di ventilatore USB vi è senza dubbio quello a marca Brigenius, dotato di tre diverse velocità, in base alle proprie esigenze, con una batteria da 2.600 mAh, in vendita a questo link a soli 18.99 euro.

VENTILATORE USB, IL MODELLO CON LA LUCE E DISPLAY LED

Altro modello interessante è quello di SmartDevil, un modello che La Gazzetta dello Sport definisce molto silenzioso, qualità che senza dubbio non dispiace visto che spesso e volentieri i ventilatori fanno un gran bel frastuono. Anche in questo abbiamo tre diverse velocità di ventilazione e il costo è leggermente superiore al precedente, 25.99 euro: potete acquistarlo a questo link. Chiudiamo con un ventilatore USB un po’ più performante rispetto agli altri due appena elencati, leggasi quello a marchio Lipontan.

In questo caso le velocità di ventilazione sono quattro, inoltre lo stesso prodotto si può regolare in verticale nonché in rotazione. E’ dotato di un comodo display LED che indica la modalità utilizzata, ed inoltre, è presente anche una luce qualora volessimo usarlo in notturna stando sempre al pc: cos’altro chiedere a 39.99 euro? Se foste interessati il prodotto lo trovate in vendita a questo link

