Vento selvaggio/ Su Rete 4 il film con John Wayne e Ray Milland (26 giugno)

Vento selvaggio va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, venerdì 26 giugno, a partire dalle ore 16. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 1942 negli Stati Uniti d’America dalla Paramount Pictures la quale si è occupata anche della distribuzione ai botteghini. Regia di questo film è stata curata da Cecil D. de Mille, il soggetto è stato tratto dal romanzo Reap the Wild Wind di Thelma Strabel mentre la sceneggiatura porta la firma di Charles Bennett e Alan Le May. Il montaggio è stato realizzato da Anne Bauchens, le musiche della colonna sonora sono state composte da Victor Young e nel cast sono presenti Ray Milland, John Wayne, Paulette Goddard, Raymond Massey e Robert Preston.

Vento selvaggio, la trama del film

Ecco la trama di Vento selvaggio. Un capitano di una nave deputata al commercio di oggetti preziosi ma anche generi alimentari suo malgrado si vede costretto a fare i conti con una incredibile tempesta. La traversata si dimostra molto complessa anche perché le visuali sono minime. Facendo leva sull’esperienza maturata in tanti anni di comando e soprattutto potendo contare sul supporto di validi uomini cerca in tutti i modi di salvare la nave dal naufragio e quindi dalla catastrofe. Purtroppo le cose andranno in maniera drammatica con il capitano che deve fare i conti con il primo naufragio della sua esistenza. Un evento di cui lui obiettivamente non ha colpe ma che inizia a lacerare il suo animo portandolo a trasformarsi e diventare una persona senza scrupoli. Nei giorni che seguono il naufragio il capitano è preso da mille stati d’animo e soprattutto dalla sensazione di essere diventato per sempre una persona non più affidabile a cui nessuno affiderebbe più la propria nave.

Questo lo spinge a darsi all’alcool e soprattutto ad incontrare lungo il suo percorso persone poco raccomandabili. In particolare stringe un accordo con una banda di affondatori di navi che hanno quale principale obiettivo quello di mettere le mani sul carico e anche di stabilire un accordo per incassare l’assicurazione. Grazie a questo accordo il capitano riuscirà ad ottenere il controllo di una nuova nave che naturalmente deve essere affondata facendo apparire il tutto come un incredibile incidente dovuto alle condizioni climatiche proibitive. Questo però significa mettere a repentaglio la vita di alcune persone che sono presenti nell’equipaggio ed in particolar modo una affascinante donna di nome Druilla. Questa donna si era nascosta a bordo della nave ed una volta che il capitano l’ha trovata inizia ad interrogarsi su quello che sta facendo e su come la sua vita abbia preso una piega davvero rovinosa. Questo indurrà il capitano ad opporsi a quelli che erano i suoi complici il che gli costerà non solo il dover rivedere i suoi piani ma anche e soprattutto la sua stessa vita.



