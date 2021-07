Vento Selvaggio/ Su Rete 4 il film con John Wayne (oggi, 30 luglio 2021)

Vento Selvaggio va in onda su Rete 4 oggi, venerdì 30 luglio 2021, a partire dalle ore 16,50. Girato nel 1942 dal grande Cecil B. De Mille, il film è di genere drammatico, sentimentale e azione. Nel cast figurano un nutrito numero di grandi attori americani come John Wayne, Ray Milland, Paulette Goddard, Susanne Hayward. La storia è liberamente tratta dalla novella di Thelma Strabel. Ovviamente è un film che attrae maggiormente un pubblico più adulto anche per le tematiche trattate oltre che per il modo in cui è stato girato. Attenzione però perché ai giovani vedere certo cinema non farebbe certo male, anzi potrebbe aprire qualche prospettiva molto interessante.

Vento Selvaggio, la trama

Ora andiamo a leggere la trama di Vento Selvaggio. Dopo un naufragio di cui non è responsabile, un capitano di nave riesce a prendere possesso di una nuova imbarcazione e diventa il complice di una banda di malfattori specializzati nell’affondare le navi. La presenza di una bella donna di nome Drusilla, nascosta a bordo, rovinerà i suoi piani e gli costerà la vita. In Florida, nel 1840, anno in cui è ambientata la storia, la legge prevedeva che salvato un bastimento dal naufragio, la metà del carico presente sulla nave, spetta di diritto ai soccorritori. Per questo motivo, si assiste a una serie di rappresaglie tra le bande di sfruttatori, di cui una fatale al protagonista.

