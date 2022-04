Ventotene, Lazio/ Finalista de Il borgo dei borghi 2022: un’isola selvaggia

Ventotene (Lazio): il video di presentazione per Il Borgo dei Borghi 2022

Al largo della costa al confine tra Lazio e Campania sorge Ventotene, finalista della IX edizione de “Il Borgo dei Borghi 2022″. I greci la chiamavano pandataria, ossia dispensatrice di ogni bene, si tratta dell’isola più selvaggia e incontaminata dell’arcipelago ponziano. La fortuna di Ventotene inizia già in epoca romana, quando Cesare Augusto vi mandò in esilio sua figlia Giulia. Infatti, ancora oggi è possibile visitare la villa che ospitò la fanciulla. Ma Giulia non fu l’unica donna ad essere mandata in esilio a Ventotene e la sua villa non è l’unica testimonianza della presenza dei Romani sull’isola. Il borgo è un vero e proprio museo a cielo aperto, a cominciare dall’antico Porto Romano, i cui resti sono ancora visibili nella zona del porto attuale. Se siete appassionati di storia, non potete farvi sfuggire un’altra opera frutto dell’ingegneria romana: la Peschiera. Si tratta di una serie di vasche che permettevano ai pesci di andare a deporre le proprie uova, senza lasciarli più uscire. Particolarmente famose anche le Cisterne Romane, costruite per raccogliere l’acqua potabile, della quale Ventotene era priva. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PRESENTAZIONE DEL BORGO VENTOTENE

Ventotene, un viaggio nella natura

A dominare l’isola di Ventotene, protagonista de Il Borgo dei Borghi 2022, c’è il Castello, nato come caserma militare tanto forte da resistere agli attacchi dei pirati nel ‘700, all’interno del quale è possibile visitare il Museo Archeologico. Visitare quest’isola vuol dire immergersi completamente nella natura della macchia mediterranea. Nonostante la sua fama, Ventotene è rimasta al riparo dal turismo di massa e conserva ancora il suo sapore selvaggio. Le sue numerose spiagge e calette sono perfette per passeggiate, immersioni ed escursioni, ma anche semplicemente per vivere momenti di relax. La presenza della natura incontaminata è testimoniata anche dalla fauna, non è un caso se nel borgo si trova il Museo della Migrazione e Osservatorio Ornitologico. Nel Museo è possibile scoprire numerose informazioni e curiosità sugli uccelli che, ogni anno, migrano dall’Africa verso il nord Europa e passano proprio per l’isola.

