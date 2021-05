VENUS CLUB, Lorella Boccia/ Anticipazioni e ospiti 6 maggio: Elettra Lamborghini

Oggi, giovedì 6 maggio, in seconda serata su Italia 1 Lorella Boccia apre le porte del “Venus Club”, un late show tutto al femminile. Nelle sei puntate la ballerina ospiterà solo donne, protagoniste della musica e dello spettacolo, ma anche dell’arte e della cultura. Nella prima puntata il salotto di “Venus Club” accoglierà Elettra Lamborghini, che svelerà il suo rapporto con gli uomini, e la fumettista Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, che parlerà della sua complicata adolescenza da trans e delle difficoltà di identificazione di genere. Poi nelle puntate successive arriveranno anche Alessandra Amoroso, Diletta Leotta, Anna Tatangelo ed Elisa Isoardi: “Sono tutte donne forti e realizzate, che possono raccontare di sé fornendo uno spunto positivo a chi dovesse guardarle e ascoltarle. Sanno tirare fuori il meglio, ed io, da parte mia, cercherò di strappare loro qualche sorriso, una provocazione”, ha detto Lorella Boccia a Vanity Fair.

Venus Club: Mara Maionchi e Iva Zanicchi opinioniste

Lorella Boccia non sarà sola ad accogliere gli ospiti del “Venus Club”. In ogni puntata ci saranno due opinioniste d’eccezione Iva Zanicchi e Mara Maionchi. Sedute al tavolino del locale notturno, le due signore della tv interverranno e commenteranno i racconti delle protagoniste: “L’incontro è stato esplosivo, a loro è permesso tutto“, ha detto la Boccia. Nel cast del programma è presente anche Daniela Istrate, campionessa di flair bartender. La ‘barwoman’ preparerà cocktail per gli ospiti presenti in studio con vere e proprie acrobazie. Ci sarà anche una live band guidata da Micol Arpa Rock, che reinterpreta i classici del rock con l’arpa classica. Mentre le cameriere del “Venus Club” sono ballerine, pole dancer e contorsioniste. In ogni puntata non mancheranno i fotomontaggi inediti dedicati agli ospiti in studio firmati da Eman Rus, il misterioso creativo olbiese noto per le sue immagini dissacranti (oltre 111mila follower su Instagram).

