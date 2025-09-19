Chi è Venus Williams, la Venere nera del tennis e grande campionessa WTA: sposa Andrea Preti

Venus Williams appoggia da parte la racchetta e si prepara a vivere la sua giornata più importante, visto che oggi la campionessa sposerà il fidanzato Andrea Preti. Una relazione nata qualche mese fa e che sembra aver fatto scattare definitivamente quella scintilla sentimentale che entrambi stavano attendendo. Ma chi è Venus Williams? Per gli appassionati di sport e tennis non parliamo sicuramente di un personaggio nuovo, visto che Venus è stata una grande campionessa, soprannominata La venere nera e capace di vincere 49 titoli nel circuito WTA e prima donna afroamericana a comandare la classifica del ranking ATP. Qualche settimana fa ha deciso di tornare in campo, spiazzando tutti

Sinner, Cina ruba i suoi dati celebrali per addestrare i soldati?/ L'indiscrezione choc

“Mi sono divertita tantissimo. Non è il risultato che volevo, ma ho potuto giocare tante partite ed è sicuramente un vantaggio. Non potrei essere più felice. Purtroppo sono rimasta senza benzina. Mi dispiace di non essere riuscita a giocare bene” ha raccontato la campionessa che oggi a Ischia sposerà il fidanzato Andrea Preti, coronando il suo sogno di famiglia con l’attore ed ex modello.

Location matrimonio Andrea Preti e Venus Williams, nozze speciali a Ischia/ Festa da sogno per la coppia

Venus Williams e una carriera da sogno

Leggi Venus Williams e scopri che il significato etimologico è storia, visto che parliamo di una tennista tra le più vincenti di sempre. Insieme alla sorella Serena ha formato una delle coppie tennistiche più vincenti, è riuscita a trionfare anche in 4 slam consecutivi, altra statistica che si è aggiunta al libro dei record della campionessa.

E adesso è tempo di pensare anche alla vita privata, che ha sempre preferito tenere separata da quella professionale, uno dei motivi che le ha permesso ancora di più di riuscire nella sua professione. Oggi è però giunto il momento di godersi una pagina davvero importante dal punto di vista privato, e al suo fianco non mancherà l’inseparabile sorella Serena.

Elodie, chi è il compagno Andrea Iannone / "La storia più importante", poi i rumors su matrimonio e figli